ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила второго ребенка

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки родила сына. Мальчик родился 24 октября, его назвали Джеймс.

11 июня прошлого года известная датская теннисистка родила дочь, которую назвали Оливия Возняцки Ли.

«Оливия очень рада быть сестрой», – написала Каролин в твиттере.

Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли.

Family of 4👨‍👩‍👧‍👦 James Wozniacki Lee born October 24, 2022. Everybody is healthy and Olivia is thrilled to be a big sister ❤️💙 pic.twitter.com/z9XRT5BHLV