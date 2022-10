15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА

В матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА в составе ПСЖ U-19 на поле вышел полузащитник Итан Мбаппе.

15-летний игрок является братом форварда Килиана Мбаппе. Для Итана это дебют в профессиональном футболе.

В 2017 году младший Мбаппе вместе с братом перебрался в ПСЖ, где начал выступать за команду U-12. В 2021 году Итан подписал с клубом новый контракт на три года.

15-year-old Ethan Mbappé makes his first-ever UEFA Youth League start for PSG U19s in their match against Maccabi Haifa.#UYL pic.twitter.com/7rpffnTf1F