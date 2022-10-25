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  4. 15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
Молодежные турниры
25 октября 2022, 15:34 |
387
0

15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА

Итан Мбаппе уже играет в команде 19-летних

25 октября 2022, 15:34 |
387
0
15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
ПСЖ

В матче группового этапа Юношеской Лиги УЕФА в составе ПСЖ U-19 на поле вышел полузащитник Итан Мбаппе.

15-летний игрок является братом форварда Килиана Мбаппе. Для Итана это дебют в профессиональном футболе.

В 2017 году младший Мбаппе вместе с братом перебрался в ПСЖ, где начал выступать за команду U-12. В 2021 году Итан подписал с клубом новый контракт на три года.

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Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Sport.ua
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