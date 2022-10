ВИДЕО. Экс-игрок Манчестер Юнайтед попробовал на вкус газон Олд Траффорд

Вчера «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ обыграл «Тоттенхэм» 2:0, а экс-защитник «Красных дьяволов» Патрис Эвра выступал в качестве телеэксперта в студии возле поля.

В определенный момент Эвра нагнулся к газону и попробовал его на вкус:

«Олд Траффорд» – особенное место, для меня это дом. Когда я приезжаю сюда, я всегда пробую траву. Трава слегка с чесночным привкусом, но все та же».

