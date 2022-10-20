ВИДЕО. Экс-игрок Манчестер Юнайтед попробовал на вкус газон Олд Траффорд
Патрис Эвра повеселил публику
Вчера «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ обыграл «Тоттенхэм» 2:0, а экс-защитник «Красных дьяволов» Патрис Эвра выступал в качестве телеэксперта в студии возле поля.
В определенный момент Эвра нагнулся к газону и попробовал его на вкус:
«Олд Траффорд» – особенное место, для меня это дом. Когда я приезжаю сюда, я всегда пробую траву. Трава слегка с чесночным привкусом, но все та же».
Patrice Evra taking a bite out of the Old Trafford turf pre-match 😂— utdreport (@utdreport) October 19, 2022
via @primevideosportpic.twitter.com/MX1ACSRUcP
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