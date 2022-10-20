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Англия
20 октября 2022, 19:59 | Обновлено 20 октября 2022, 20:00
569
0

ВИДЕО. Экс-игрок Манчестер Юнайтед попробовал на вкус газон Олд Траффорд

Патрис Эвра повеселил публику

20 октября 2022, 19:59 | Обновлено 20 октября 2022, 20:00
569
0
ВИДЕО. Экс-игрок Манчестер Юнайтед попробовал на вкус газон Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ обыграл «Тоттенхэм» 2:0, а экс-защитник «Красных дьяволов» Патрис Эвра выступал в качестве телеэксперта в студии возле поля.

В определенный момент Эвра нагнулся к газону и попробовал его на вкус:

«Олд Траффорд» – особенное место, для меня это дом. Когда я приезжаю сюда, я всегда пробую траву. Трава слегка с чесночным привкусом, но все та же».

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Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Олд Траффорд видео
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Источник Sport.ua
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