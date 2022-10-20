19.10.2022, FT 2 : 0
Англия20 октября 2022, 00:19 | Обновлено 20 октября 2022, 00:34
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Бывший игрок Шахтера принес победу Ман Юнайтед над Тоттенхэмом
У хозяев поля голами во втором тайме отличились Фред и Бруну Фернандеш
20 октября 2022, 00:19 | Обновлено 20 октября 2022, 00:34
262
0
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-5 АПЛ (19 очков), «Тоттенхэм» занимает 3-е место (23 очка).
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Фред, 47, Бруну Фернандеш, 69
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