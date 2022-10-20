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Англия
20 октября 2022, 00:19 | Обновлено 20 октября 2022, 00:34
262
0

Бывший игрок Шахтера принес победу Ман Юнайтед над Тоттенхэмом

У хозяев поля голами во втором тайме отличились Фред и Бруну Фернандеш

20 октября 2022, 00:19 | Обновлено 20 октября 2022, 00:34
262
0
Бывший игрок Шахтера принес победу Ман Юнайтед над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-5 АПЛ (19 очков), «Тоттенхэм» занимает 3-е место (23 очка).

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Фред, 47, Бруну Фернандеш, 69

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фред Бруну Фернандеш
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Источник Sport.ua
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