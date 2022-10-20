19.10.2022, FT 2 : 0
Англия20 октября 2022, 02:29 | Обновлено 20 октября 2022, 02:55
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Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Победный гол Фреда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
20 октября 2022, 02:29 | Обновлено 20 октября 2022, 02:55
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В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-5 АПЛ (19 очков), «Тоттенхэм» занимает 3-е место (23 очка).
АПЛ. 12-й тур, 19 октября
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Фред, 47, Бруну Фернандеш, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
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