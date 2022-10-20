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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
19.10.2022, FT 2 : 0
Тоттенхэм
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Англия
20 октября 2022, 02:29 | Обновлено 20 октября 2022, 02:55
17
0

Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Победный гол Фреда. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

20 октября 2022, 02:29 | Обновлено 20 октября 2022, 02:55
17
0
Ман Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0. Победный гол Фреда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-5 АПЛ (19 очков), «Тоттенхэм» занимает 3-е место (23 очка).

АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Фред, 47, Бруну Фернандеш, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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