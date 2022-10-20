Ман Юнайтед

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-5 АПЛ (19 очков), «Тоттенхэм» занимает 3-е место (23 очка).

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АПЛ. 12-й тур, 19 октября

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Фред, 47, Бруну Фернандеш, 69