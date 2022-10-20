ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте
Эрик тен Хаг решил не выпускать Криштиану на поле в матче с «Тоттенхэмом»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Форвард МЮ Криштиану Роналду провел весь матч в запасе по решению тренера. На 90-й минуте Роналду демонстративно ушел в раздевалку, когда окончательно понял, что на поле не появится.
Наставник МЮ Эрик тен Хааг: «Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Пока мы празднуем победу».
У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.
Ronaldo’s going to tell his sister 😭😭 pic.twitter.com/dQNCYgUNvp— Ziad is NOT in pain (@Ziad_EJ) October 19, 2022
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