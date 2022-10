ФОТО. Роналду психанул и ушел в раздевалку МЮ на 90-й минуте

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Форвард МЮ Криштиану Роналду провел весь матч в запасе по решению тренера. На 90-й минуте Роналду демонстративно ушел в раздевалку, когда окончательно понял, что на поле не появится.

Наставник МЮ Эрик тен Хааг: «Я разберусь с этим завтра, не сегодня. Пока мы празднуем победу».

У хозяев победный гол забил бразилец Фред, выступавший за «Шахтер» с 2013 по 2018 годы. Успех хозяев поля закрепил Бруну Фернандеш на 69-й минуте.

