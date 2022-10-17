Роналду занял самое низкое место в голосовании на Золотой мяч за 17 лет
Форвард «Манчестер Юнайтед» занял лишь 20-е место
Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча-2022, однако организаторы, France Football, уже опубликовали первые результаты голосования.
Лишь на 20-м месте оказался 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Для него это самый низкий результат с 2005 года, когда он разделил 20-е место с защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.
Роналду выигрывал Золотой мяч в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Ranked at the 20th place for the 2022 Ballon d’Or! @Cristiano@ManUtd#ballondor pic.twitter.com/omidUm8DQO— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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