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  4. Роналду занял самое низкое место в голосовании на Золотой мяч за 17 лет
Англия
17 октября 2022, 19:50 |
1389
9

Роналду занял самое низкое место в голосовании на Золотой мяч за 17 лет

Форвард «Манчестер Юнайтед» занял лишь 20-е место

17 октября 2022, 19:50 |
1389
9
Роналду занял самое низкое место в голосовании на Золотой мяч за 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча-2022, однако организаторы, France Football, уже опубликовали первые результаты голосования.

Лишь на 20-м месте оказался 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Для него это самый низкий результат с 2005 года, когда он разделил 20-е место с защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.

Роналду выигрывал Золотой мяч в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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OKs100
Опять предвзятое отношение к Роналду. Он лучший. Попробуйте играть в его возрасте так как он играет.
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Yura Юрий
вот даже не знаю что хуже, или вообще не поасть как Месси, или на 20 место как Рон...
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K_Sarioglo@i.ua
Ну справедливо, цього року Роналду дуже слабко грає. 
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