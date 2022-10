Роналду занял самое низкое место в голосовании на Золотой мяч за 17 лет

Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча-2022, однако организаторы, France Football, уже опубликовали первые результаты голосования.

Лишь на 20-м месте оказался 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. Для него это самый низкий результат с 2005 года, когда он разделил 20-е место с защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.

Роналду выигрывал Золотой мяч в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

