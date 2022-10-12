Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
Англия
12 октября 2022, 12:00 | Обновлено 12 октября 2022, 12:38
1237
0

От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах

Блогер Sport.ua – о падении бывших еврограндов и их отчаянных попытках вернуться в элиту

12 октября 2022, 12:00 | Обновлено 12 октября 2022, 12:38
1237
0
От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Пармы с Кубком УЕФА-1999

Sic transit gloria mundi – латинское крылатое изречение о преходящей мирской славе донельзя лучше иллюстрирует существование, а кое-где и прозябание бывших законодателей европейских футбольных мод. Причины падений в каждом конкретном случае разные. Кто-то брошен на произвол судьбы нуворишами, утратившими интерес к футболу, кто-то пережил настоящую чехарду с собственниками, и к управленческому рулю пришли люди с нефутбольным видением ситуации, другие пали ниц из-за чисто футбольных причин: то тренер был выбран не тот, то ставки на исполнителей были сделаны неправильно, а кто-то просто не смог своевременно модернизироваться, подстроиться под modern football, против которого так яро выступают ультрас по всему миру. Давайте посмотрим на нынешнюю степень упадка когдатошних грандов.

Сарагоса: с надеждой на Ивана и на Джулиано

Обладатель Кубка Ярмарок 1963 г., обладатель Кубка Кубков 1995 г. Ныне занимает место неподалеку от зоны вылета из сегунды.

Время, когда Густаво Пойет сотоварищи творили чудеса на поле в форме «Сарагосы», или, если хотите, «Реала» из Сарагосы, канули в Лету. Да, давным-давно арагонцы побеждали в финале еврокубка лондонских «канониров» на парижском «Парк де Пренс», но ныне застряли в трясине сегунды, и просвета не видно.

Нынешняя «Сарагоса» исповедует тактическую схему 4–2–3–1, в которой центральными фигурами являются: актуально – левый вингер Джулиано Симеоне (сын многолетнего наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне) – и потенциально – центрфорвард Иван Асон. Симеоне умело и регулярно забивает, но вот поддержки со стороны партнеров почти не ощущает, частенько его голы являются плодом индивидуальных усилий. 19-летний Асон пользуется особой любовью местных инчас. Уроженец Сарагосы, воспитанник клуба, с ним болельщики (от 60-летних ветеранов правой группировки ультрас Ligallo Fondo Norte, основанной еще в 1986 г., до мальчишек-школьников в футболках с надписью «Симеоне») связывают свои надежды на ренессанс арагонцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Цвета «Сарагосы» ныне защищает и экс-игрок киевского «Динамо» опорный полузащитник из Сербии Радосав Петрович. Но его нельзя назвать твердым игроком основы.

Перспектива вернуться в элиту уж никак не близка для арагонцев. И что, поднимутся лишь, когда рак на горе свистнет, или, иными, словами, не поднимутся никогда? Ну, все-таки не был бы столь категоричен, ведь футбольные традиции в Сарагосе есть. А если Испания вкупе с Португалией и Украиной получит право на проведение мундиаля-2030, денежные мешки (шейхи, например) вполне могут обратить свой взор на весьма именитый клуб. Однако пока что для сарагосистас важно хотя бы удержаться в сегунде.

Магдебург: куда без Брони

Обладатель Кубка Кубков 1974 г. Ныне плетется в конце турнирной таблицы 2-й бундеслиги.

Много-много воды утекло с тех пор, как восточногерманский «Магдебург» обыграл в финале Кубка Кубков-1973/74 итальянский «Милан» и отпраздновал победу в том евротурнире. Юрген Шпарвассер (в 1974 г. был 10-м в голосовании за «Золотой мяч», опередил, кстати, Олега Блохина тогда) и Юрген Померенке творили в те времена историю клуба, преодолевая самые закрытые защитные стены соперников. У команды была сумасшедшая популярность в 250-тысячном саксонском городе. В начале 1980-х на финал Кубка ГДР в Берлин заявилось 25 000 поклонников Der Blau! Но прекратила свое существование ГДР, и магдебургская команда не нашла свое место под футбольным солнцем объединенной страны. Даже опыт легенды киевского «Динамо» Анатолия Демьяненко не помог. Наш представитель провел в «Магдебурге» совсем не много времени, в дальнейшем клуб не смог подняться дивизионом выше, получил полупрофессиональный статус и утратил возможность платить знаменитому украинскому игроку обусловленную зарплату.

Getty Images/Global Images Ukraine

В течение продолжительного времени «Магдебург» скитался между разными дивизионами немецкого футбола, но вот в конце концов получил право (воистину магдебургское!) стартовать в этом сезоне во 2-й бундеслиге. Однако нынешний состав команды, по большому счету, не отвечает уровню этой лиги. Суммарная стоимость игроков – 12,5 млн евро. Самый заметный в нынешнем «Магдебурге», вероятно, атакующий полузащитник Моритц-Брони Квартенг. В текущем сезоне он уверенно лидирует в своем клубе по системе гол + пас. Цена этого 24-летнего парня постоянно растет и, думаю, что по окончании этого сезона (если не раньше) он перейдет в более высокий в табели о рангах клуб. Игровые достоинства Квартенга – двуногость, ведь в его арсенале одинаково мощные удары с обеих ног, а также незаурядная скорость. Правда, его не всегда хватает на все 90 минут, поэтому крайне редко уроженец Штутгарта играет весь матч.

Считаю, главное задание «Магдебурга» на сезон – удержаться во 2-й бундеслиге – выполнить будет непросто. Но, если получится, то это может стать неплохим трамплином для дальнейшего прогресса. Как бы то ни было, а нижнюю точку падения клуб – обладатель Кубка Кубков-1974 (предтеча киевского «Динамо» на этой ниве, кстати) – уже прошел.

Гамбург: молодые «динозавры»

Обладатель Кубка Кубков 1977 г., обладатель Кубка чемпионов 1983 г. Ныне лидирует во 2-й бундеслиге.

«Динозавры» немецкого футбола недавно отмечали 135-летие со дня основания клуба. Как по мне, пребывание черно-бело-синих не в высшем дивизионе – это нонсенс, который в этом сезоне наконец-то есть шансы исправить. Конечно, путь в еврограyды горожанам пройти будет очень сложно (в триумфальном для себя Кубке чемпионов сезона-1982/83 на четвертьфинальной стадии гамбуржцы одолели киевское «Динамо» с хет-триком датчанина Ларса Баструпа), но по крайней мере выйти на эту дорогу «Гамбургу», по моему мнению, вполне по силам. Замечу, что в 1983 г. победу в финале Кубка чемпионов над звездным, кишмя кишащем действующими чемпионами мира «Юве» «динозаврам» принесла тактическая асимметрия, предложенная Эрнстом Хаппелем: Баструпа перевели направо, а Джованни Трапаттони не смог на эту тактическую хитрость своевременно отреагировать, вот Феликс Магат успешно и воспользовался разреженной зоной, забив победный гол.

Залогами грядущего ренессанса «Гамбурга» являются популярность клуба (28-е место в Европе по болельщицкой любви, в нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних матчей превышает 47 000, а о кладбище для наиболее преданных болельщиков неподалеку от клубного стадиона не слышал, вероятно, лишь тот, кто абсолютно не интересуется футболом), не самая плохая финансовая ситуация, довольно мощный, как для 2-й бундеслиги, состав. Замечу, что средний возраст игроков «Гамбурга» – 23,6 года. Такие вот молодые «динозавры»!

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, на ведущих ролях в современном «Гамбурге» опытный 28-летний форвард Роберт Глатцель. В игровой схеме 4–3–3 он является центральным нападающим. На него играют, и он нередко завершает голами усилия партнеров. В десяти стартовых матчах чемпионата отличился 6 раз. Глатцель – форвард таранного типа, хорошо играет на втором этаже (с ростом 193 см) и в то же время его нельзя назвать малотехничным игроком. Другой гренадер (189 см) – центрдеф хорват Марио Вушкович – является самым дорогим и, вероятно, самым перспективным игроком клуба. Ему еще не исполнилось и 21-го года, а он уже умеет читать игру, правильно выбирать позицию, мало кому уступит в игре головой, частенько и весьма эффективно гостит в штрафной площади соперников во время стандартов.

Наставник «динозавров» – 47-летний Тим Вальтер – не достиг высот как игрок. Во всяком случае на профессиональном уровне не засветился. А вот как тренер проявил свои положительные качества в работе с молодежными составами «Карлсруэ» и «Баварии». В связи с тем, что у «Гамбурга» немало молодежи в составе, Вальтер весьма комфортно чувствует себя на тренерском мостике такой команды. Ожидаю дальнейшего прогресса от «Гамбурга» под руководством этого специалиста.

Ипсвич: есть ли солисты у «трактористов»?

Обладатель Кубка УЕФА 1981 г. Ныне – один из лидеров Лиги 1 Английской футбольной лиги – третьего по силе дивизиона в Англии.

В начале 1980-х «Ипсвич» взбудоражил футбольную Европу, пройдя под руководством Бобби Робсона победный путь к завоеванию Кубка УЕФА. Это, кстати, был первый международный трофей 48-летнего на то время тренера. В составе тогдашнего «Ипсвича» блистали форвард Пол Маринер и полузащитник Франс Тейссен. Потом два года подряд «трактористы» вылетали уже на первом этапе Кубка УЕФА, а в дальнейшем, после того, как Робсон пошел на повышение – в сборную Англии, – и вообще на длительное время забыли, что такое еврокубки, балансируя между дивизионами. Небольшой взлет был в начале ХХI столетия, а в дальнейшем началось продолжительное пике.

По большому счету оно продолжается и поныне. Правда, в нынешнем сезоне «трактористов» называют едва ли не главными фаворитами Лиги 1. В то же время по стоимости состава в этой лиге синие лишь 5-е, существенно уступая «Дерби Каунти». Однако первая часть сезона получилась весьма вдохновляющей для фанов «Ипсвича». Начало обнадеживающее, чего уж там. Игровая схема 3–4–2–1 предусматривает наличие форварда, пребывающего на острие атак и должного завершать усилия партнеров. Но, как это ни удивительно, однако Фредди Ледапо, выступающий в этой роли, лучше отвлекает внимание защитников соперника, а на первый план выходят Маркус Харнесс и Вес Барнс. А особенно везет на завершающей стадии атаки невысокому (168 см) быстроногому левше Конору Чаплину. Этот оттянутый форвард на сегодня является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Отмечу и незаурядную роль капитана команды, уроженца Вулверхемптона, но в то же время египтянина по гражданству 31-летнего Сами Морси. Этот плеймейкер имеет в своем игровом арсенале и мощный удар издалека, и умелый дальний разрезной пас.

Фаны «трактористов» ныне с удовольствием возвращаются на трибуны 30-тысячного «Портмен Роуд». Средняя посещаемость домашних игр в этом сезоне превысила 25 000 зрителей (а те горланят на трибунах что есть силы, еще бы!). В последний раз сопоставимая цифра фиксировалась еще в сезоне-2004/05. Однако тогда команда играла в чемпионшипе, то есть на дивизион выше, чем теперь. И основания для оптимизма у фан-сообщества 130-тысячного едва ли не старейшего города Англии имеются, чего уж там.

Парма: американские горки

Обладатель Кубка Кубков 1993 г., обладатель Кубка УЕФА 1995, 1999 гг., обладатель Суперкубка УЕФА 1993 г. Ныне – в группе лидеров серии В.

О, этот клуб словно катается на американских горках (символично, что нынешние его владельцы как раз из США): то колобродит по дивизионам, торя путь наверх, то выбивается в гранды европейского футбола, скупая звезд и навязывая на внутренней арене борьбу за скудетто, то меняет собственников, словно те перчатки, лишается профессионального статуса, а потом головокружительно достигает верха, ежегодно поднимаясь дивизионом выше, то снова покидает серию А, несмотря на уж никак не худший состав.

Нынешняя «Парма» просто обязана ставить себе задачу повышения в классе, ведь обладает составом общей стоимостью почти 57 млн евро (2-я по этому показателю в серии В). Конечно, легендарный Джанлуиджи Буффон выделяется среди пармезанцев, что и говорить. Несмотря на свои 44, он, как и раньше полон энергии, стремится играть и выигрывать, не потерял многих своих игровых характеристик.

В рядах «крестоносцев» ныне и опытный забивной нападающий Роберто Инглезе (лучший бомбардир команды в этом сезоне), и мастеровитый левый вингер румын Валентин Михайла (к сожалению, пока что травмирован и не может помочь желто-синим), и другой румын, игрок национальной сборной этой страны весьма умелый правый вингер (однако с ударной левой) Деннис Ман. Отмечу и игрока, которому в молодые годы было выдано немало авансов (был весьма заметным в сборных Италии U-16, U-17, U-18), однако по большому счету он их еще до недавнего времени не оправдывал. Это 26-летний уроженец Неаполя Дженаро Тутино. В этом сезоне он является важной фигурой в тактических построениях «Пармы» (пармезанцы выложили 5,5 млн евро за него), и пока что вполне оправдывает надежды, регулярно отличаясь голами. У аргентинца Франко Васкеса лучшие игровые годы, может, уже и позади (феерил в свое время в «Севилье»), но своим опытом он щедро делится с партнерами по команде, а его ассисты вполне можно заносить в футбольные учебники. Васкес – один из системообразующих футболистов нынешней «Пармы» на позиции под нападающими.

Отвечает ли квалификация алленаторе «Пармы» Фабио Пеккьи амбициям американских собственников клуба? Не дам категоричного ответа. Однако в любом случае уровень игроков позволяет пармезанцам рассчитывать на прямую путевку в серию А по итогам текущего сезона. В 200-тысячном университетском городе, славном своими сырами и ветчиной, стремятся снова увидеть своих любимцев «крочьяти» в высшем итальянском футбольном дивизионе.

И отдельно выскажу слова благодарности пармезанцам за поддержку Украины и украинцев в противостоянии российскому агрессору. Grazie, Crociati!

***

А как быть со «Стяуа»/ФКСБ? Поколебавшись, все-таки не включил этот клуб в свой перечень. Судебные разборки относительно правопреемства, или, если хотите, за наследство великого клуба в Румынии стали перманентными. И какая «Стяуа» легитимнее – играющая под названием ФКСБ в высшем дивизионе и еврокубках или та, что под ником «Стяуа» торит себе путь наверх из низин, – непростой вопрос.

«Шальке»? У обладателя Кубка УЕФА 1997 г. случился ковидный кризис, сопровождаемый понижением в классе, но он у «Кнаппен» не затянулся.

Есть у бывших еврограндов, а ныне прозябающих в низших лигах клубов пример для подражания. 2-кратный обладатель Кубка чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА «Ноттингем Форест» после длительного пребывания на задворках английского футбола, наконец-то вернулся в элиту, и этот сезон начал в премьер-лиге. Правда, «лесники» пока что идут в конце таблицы, уступая мощным оппонентам. Тем не менее, клубные боссы считают доходы от продаж клубной атрибутики, абонементов и другие дивиденды от сладостных коржиков премьер-лиги. Кстати, высоким спросом пользуются ретро-футболки с начала 1980-х (какой бонус для ностальгирующих!), когда «Форест» был еврограндом. Что же, путь «лесников» вполне могут повторить «Гамбург» и «Парма». «Динозавры» оживут!

Алексей РЫЖКОВ

По теме:
39-летний Горан Пандев принял решение завершить карьеру
Кубок Германии. Вердер, Айнтрахт и Унион Берлин пробились во второй раунд
Кубок Германии. Кельн выбыл из турнира по пенальти, Байер тоже проиграл
статьи эксклюзив Гамбург Парма Сарагоса Магдебург Ипсвич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
Футбол | 11 октября 2022, 23:59 99
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве

Коллектив Игоря Йовичевича был близок к победе над действующим обладателем Кубка чемпионов

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Футбол | 12 октября 2022, 11:13 1
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»

Есть хорошие шансы финишировать как минимум на 3-м месте

Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
Бокс | 12.10.2022, 11:30
Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Футбол | 11.10.2022, 23:12
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Футбол | 11.10.2022, 15:07
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 10
Футбол
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
10.10.2022, 16:19 3
Теннис
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
11.10.2022, 03:41 9
Футбол
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности