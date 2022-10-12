От Гамбурга до Пармы: бывшие обладатели еврокубков в низших дивизионах

Sic transit gloria mundi – латинское крылатое изречение о преходящей мирской славе донельзя лучше иллюстрирует существование, а кое-где и прозябание бывших законодателей европейских футбольных мод. Причины падений в каждом конкретном случае разные. Кто-то брошен на произвол судьбы нуворишами, утратившими интерес к футболу, кто-то пережил настоящую чехарду с собственниками, и к управленческому рулю пришли люди с нефутбольным видением ситуации, другие пали ниц из-за чисто футбольных причин: то тренер был выбран не тот, то ставки на исполнителей были сделаны неправильно, а кто-то просто не смог своевременно модернизироваться, подстроиться под modern football, против которого так яро выступают ультрас по всему миру. Давайте посмотрим на нынешнюю степень упадка когдатошних грандов.

Сарагоса: с надеждой на Ивана и на Джулиано

Обладатель Кубка Ярмарок 1963 г., обладатель Кубка Кубков 1995 г. Ныне занимает место неподалеку от зоны вылета из сегунды.

Время, когда Густаво Пойет сотоварищи творили чудеса на поле в форме «Сарагосы», или, если хотите, «Реала» из Сарагосы, канули в Лету. Да, давным-давно арагонцы побеждали в финале еврокубка лондонских «канониров» на парижском «Парк де Пренс», но ныне застряли в трясине сегунды, и просвета не видно.

Нынешняя «Сарагоса» исповедует тактическую схему 4–2–3–1, в которой центральными фигурами являются: актуально – левый вингер Джулиано Симеоне (сын многолетнего наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне) – и потенциально – центрфорвард Иван Асон. Симеоне умело и регулярно забивает, но вот поддержки со стороны партнеров почти не ощущает, частенько его голы являются плодом индивидуальных усилий. 19-летний Асон пользуется особой любовью местных инчас. Уроженец Сарагосы, воспитанник клуба, с ним болельщики (от 60-летних ветеранов правой группировки ультрас Ligallo Fondo Norte, основанной еще в 1986 г., до мальчишек-школьников в футболках с надписью «Симеоне») связывают свои надежды на ренессанс арагонцев.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Цвета «Сарагосы» ныне защищает и экс-игрок киевского «Динамо» опорный полузащитник из Сербии Радосав Петрович. Но его нельзя назвать твердым игроком основы.

Перспектива вернуться в элиту уж никак не близка для арагонцев. И что, поднимутся лишь, когда рак на горе свистнет, или, иными, словами, не поднимутся никогда? Ну, все-таки не был бы столь категоричен, ведь футбольные традиции в Сарагосе есть. А если Испания вкупе с Португалией и Украиной получит право на проведение мундиаля-2030, денежные мешки (шейхи, например) вполне могут обратить свой взор на весьма именитый клуб. Однако пока что для сарагосистас важно хотя бы удержаться в сегунде.

Магдебург: куда без Брони

Обладатель Кубка Кубков 1974 г. Ныне плетется в конце турнирной таблицы 2-й бундеслиги.

Много-много воды утекло с тех пор, как восточногерманский «Магдебург» обыграл в финале Кубка Кубков-1973/74 итальянский «Милан» и отпраздновал победу в том евротурнире. Юрген Шпарвассер (в 1974 г. был 10-м в голосовании за «Золотой мяч», опередил, кстати, Олега Блохина тогда) и Юрген Померенке творили в те времена историю клуба, преодолевая самые закрытые защитные стены соперников. У команды была сумасшедшая популярность в 250-тысячном саксонском городе. В начале 1980-х на финал Кубка ГДР в Берлин заявилось 25 000 поклонников Der Blau! Но прекратила свое существование ГДР, и магдебургская команда не нашла свое место под футбольным солнцем объединенной страны. Даже опыт легенды киевского «Динамо» Анатолия Демьяненко не помог. Наш представитель провел в «Магдебурге» совсем не много времени, в дальнейшем клуб не смог подняться дивизионом выше, получил полупрофессиональный статус и утратил возможность платить знаменитому украинскому игроку обусловленную зарплату.

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В течение продолжительного времени «Магдебург» скитался между разными дивизионами немецкого футбола, но вот в конце концов получил право (воистину магдебургское!) стартовать в этом сезоне во 2-й бундеслиге. Однако нынешний состав команды, по большому счету, не отвечает уровню этой лиги. Суммарная стоимость игроков – 12,5 млн евро. Самый заметный в нынешнем «Магдебурге», вероятно, атакующий полузащитник Моритц-Брони Квартенг. В текущем сезоне он уверенно лидирует в своем клубе по системе гол + пас. Цена этого 24-летнего парня постоянно растет и, думаю, что по окончании этого сезона (если не раньше) он перейдет в более высокий в табели о рангах клуб. Игровые достоинства Квартенга – двуногость, ведь в его арсенале одинаково мощные удары с обеих ног, а также незаурядная скорость. Правда, его не всегда хватает на все 90 минут, поэтому крайне редко уроженец Штутгарта играет весь матч.

Считаю, главное задание «Магдебурга» на сезон – удержаться во 2-й бундеслиге – выполнить будет непросто. Но, если получится, то это может стать неплохим трамплином для дальнейшего прогресса. Как бы то ни было, а нижнюю точку падения клуб – обладатель Кубка Кубков-1974 (предтеча киевского «Динамо» на этой ниве, кстати) – уже прошел.

Гамбург: молодые «динозавры»

Обладатель Кубка Кубков 1977 г., обладатель Кубка чемпионов 1983 г. Ныне лидирует во 2-й бундеслиге.

«Динозавры» немецкого футбола недавно отмечали 135-летие со дня основания клуба. Как по мне, пребывание черно-бело-синих не в высшем дивизионе – это нонсенс, который в этом сезоне наконец-то есть шансы исправить. Конечно, путь в еврограyды горожанам пройти будет очень сложно (в триумфальном для себя Кубке чемпионов сезона-1982/83 на четвертьфинальной стадии гамбуржцы одолели киевское «Динамо» с хет-триком датчанина Ларса Баструпа), но по крайней мере выйти на эту дорогу «Гамбургу», по моему мнению, вполне по силам. Замечу, что в 1983 г. победу в финале Кубка чемпионов над звездным, кишмя кишащем действующими чемпионами мира «Юве» «динозаврам» принесла тактическая асимметрия, предложенная Эрнстом Хаппелем: Баструпа перевели направо, а Джованни Трапаттони не смог на эту тактическую хитрость своевременно отреагировать, вот Феликс Магат успешно и воспользовался разреженной зоной, забив победный гол.

Залогами грядущего ренессанса «Гамбурга» являются популярность клуба (28-е место в Европе по болельщицкой любви, в нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних матчей превышает 47 000, а о кладбище для наиболее преданных болельщиков неподалеку от клубного стадиона не слышал, вероятно, лишь тот, кто абсолютно не интересуется футболом), не самая плохая финансовая ситуация, довольно мощный, как для 2-й бундеслиги, состав. Замечу, что средний возраст игроков «Гамбурга» – 23,6 года. Такие вот молодые «динозавры»!

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Тем не менее, на ведущих ролях в современном «Гамбурге» опытный 28-летний форвард Роберт Глатцель. В игровой схеме 4–3–3 он является центральным нападающим. На него играют, и он нередко завершает голами усилия партнеров. В десяти стартовых матчах чемпионата отличился 6 раз. Глатцель – форвард таранного типа, хорошо играет на втором этаже (с ростом 193 см) и в то же время его нельзя назвать малотехничным игроком. Другой гренадер (189 см) – центрдеф хорват Марио Вушкович – является самым дорогим и, вероятно, самым перспективным игроком клуба. Ему еще не исполнилось и 21-го года, а он уже умеет читать игру, правильно выбирать позицию, мало кому уступит в игре головой, частенько и весьма эффективно гостит в штрафной площади соперников во время стандартов.

Наставник «динозавров» – 47-летний Тим Вальтер – не достиг высот как игрок. Во всяком случае на профессиональном уровне не засветился. А вот как тренер проявил свои положительные качества в работе с молодежными составами «Карлсруэ» и «Баварии». В связи с тем, что у «Гамбурга» немало молодежи в составе, Вальтер весьма комфортно чувствует себя на тренерском мостике такой команды. Ожидаю дальнейшего прогресса от «Гамбурга» под руководством этого специалиста.

Ипсвич: есть ли солисты у «трактористов»?

Обладатель Кубка УЕФА 1981 г. Ныне – один из лидеров Лиги 1 Английской футбольной лиги – третьего по силе дивизиона в Англии.

В начале 1980-х «Ипсвич» взбудоражил футбольную Европу, пройдя под руководством Бобби Робсона победный путь к завоеванию Кубка УЕФА. Это, кстати, был первый международный трофей 48-летнего на то время тренера. В составе тогдашнего «Ипсвича» блистали форвард Пол Маринер и полузащитник Франс Тейссен. Потом два года подряд «трактористы» вылетали уже на первом этапе Кубка УЕФА, а в дальнейшем, после того, как Робсон пошел на повышение – в сборную Англии, – и вообще на длительное время забыли, что такое еврокубки, балансируя между дивизионами. Небольшой взлет был в начале ХХI столетия, а в дальнейшем началось продолжительное пике.

По большому счету оно продолжается и поныне. Правда, в нынешнем сезоне «трактористов» называют едва ли не главными фаворитами Лиги 1. В то же время по стоимости состава в этой лиге синие лишь 5-е, существенно уступая «Дерби Каунти». Однако первая часть сезона получилась весьма вдохновляющей для фанов «Ипсвича». Начало обнадеживающее, чего уж там. Игровая схема 3–4–2–1 предусматривает наличие форварда, пребывающего на острие атак и должного завершать усилия партнеров. Но, как это ни удивительно, однако Фредди Ледапо, выступающий в этой роли, лучше отвлекает внимание защитников соперника, а на первый план выходят Маркус Харнесс и Вес Барнс. А особенно везет на завершающей стадии атаки невысокому (168 см) быстроногому левше Конору Чаплину. Этот оттянутый форвард на сегодня является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Отмечу и незаурядную роль капитана команды, уроженца Вулверхемптона, но в то же время египтянина по гражданству 31-летнего Сами Морси. Этот плеймейкер имеет в своем игровом арсенале и мощный удар издалека, и умелый дальний разрезной пас.

Фаны «трактористов» ныне с удовольствием возвращаются на трибуны 30-тысячного «Портмен Роуд». Средняя посещаемость домашних игр в этом сезоне превысила 25 000 зрителей (а те горланят на трибунах что есть силы, еще бы!). В последний раз сопоставимая цифра фиксировалась еще в сезоне-2004/05. Однако тогда команда играла в чемпионшипе, то есть на дивизион выше, чем теперь. И основания для оптимизма у фан-сообщества 130-тысячного едва ли не старейшего города Англии имеются, чего уж там.

Парма: американские горки

Обладатель Кубка Кубков 1993 г., обладатель Кубка УЕФА 1995, 1999 гг., обладатель Суперкубка УЕФА 1993 г. Ныне – в группе лидеров серии В.

О, этот клуб словно катается на американских горках (символично, что нынешние его владельцы как раз из США): то колобродит по дивизионам, торя путь наверх, то выбивается в гранды европейского футбола, скупая звезд и навязывая на внутренней арене борьбу за скудетто, то меняет собственников, словно те перчатки, лишается профессионального статуса, а потом головокружительно достигает верха, ежегодно поднимаясь дивизионом выше, то снова покидает серию А, несмотря на уж никак не худший состав.

Нынешняя «Парма» просто обязана ставить себе задачу повышения в классе, ведь обладает составом общей стоимостью почти 57 млн евро (2-я по этому показателю в серии В). Конечно, легендарный Джанлуиджи Буффон выделяется среди пармезанцев, что и говорить. Несмотря на свои 44, он, как и раньше полон энергии, стремится играть и выигрывать, не потерял многих своих игровых характеристик.

В рядах «крестоносцев» ныне и опытный забивной нападающий Роберто Инглезе (лучший бомбардир команды в этом сезоне), и мастеровитый левый вингер румын Валентин Михайла (к сожалению, пока что травмирован и не может помочь желто-синим), и другой румын, игрок национальной сборной этой страны весьма умелый правый вингер (однако с ударной левой) Деннис Ман. Отмечу и игрока, которому в молодые годы было выдано немало авансов (был весьма заметным в сборных Италии U-16, U-17, U-18), однако по большому счету он их еще до недавнего времени не оправдывал. Это 26-летний уроженец Неаполя Дженаро Тутино. В этом сезоне он является важной фигурой в тактических построениях «Пармы» (пармезанцы выложили 5,5 млн евро за него), и пока что вполне оправдывает надежды, регулярно отличаясь голами. У аргентинца Франко Васкеса лучшие игровые годы, может, уже и позади (феерил в свое время в «Севилье»), но своим опытом он щедро делится с партнерами по команде, а его ассисты вполне можно заносить в футбольные учебники. Васкес – один из системообразующих футболистов нынешней «Пармы» на позиции под нападающими.

Отвечает ли квалификация алленаторе «Пармы» Фабио Пеккьи амбициям американских собственников клуба? Не дам категоричного ответа. Однако в любом случае уровень игроков позволяет пармезанцам рассчитывать на прямую путевку в серию А по итогам текущего сезона. В 200-тысячном университетском городе, славном своими сырами и ветчиной, стремятся снова увидеть своих любимцев «крочьяти» в высшем итальянском футбольном дивизионе.

И отдельно выскажу слова благодарности пармезанцам за поддержку Украины и украинцев в противостоянии российскому агрессору. Grazie, Crociati!

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А как быть со «Стяуа»/ФКСБ? Поколебавшись, все-таки не включил этот клуб в свой перечень. Судебные разборки относительно правопреемства, или, если хотите, за наследство великого клуба в Румынии стали перманентными. И какая «Стяуа» легитимнее – играющая под названием ФКСБ в высшем дивизионе и еврокубках или та, что под ником «Стяуа» торит себе путь наверх из низин, – непростой вопрос.

«Шальке»? У обладателя Кубка УЕФА 1997 г. случился ковидный кризис, сопровождаемый понижением в классе, но он у «Кнаппен» не затянулся.

Есть у бывших еврограндов, а ныне прозябающих в низших лигах клубов пример для подражания. 2-кратный обладатель Кубка чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА «Ноттингем Форест» после длительного пребывания на задворках английского футбола, наконец-то вернулся в элиту, и этот сезон начал в премьер-лиге. Правда, «лесники» пока что идут в конце таблицы, уступая мощным оппонентам. Тем не менее, клубные боссы считают доходы от продаж клубной атрибутики, абонементов и другие дивиденды от сладостных коржиков премьер-лиги. Кстати, высоким спросом пользуются ретро-футболки с начала 1980-х (какой бонус для ностальгирующих!), когда «Форест» был еврограндом. Что же, путь «лесников» вполне могут повторить «Гамбург» и «Парма». «Динозавры» оживут!

Алексей РЫЖКОВ