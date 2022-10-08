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Англия
08 октября 2022, 19:10 |
1127
0

Холанд снова забил, МС разгромил Саутгемптон, Челси выиграл 3-й матч подряд

Состоялись первые матчи 10-го тура в АПЛ

08 октября 2022, 19:10 |
1127
0
Холанд снова забил, МС разгромил Саутгемптон, Челси выиграл 3-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 8 октября, состоялись первые матчи 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Неуловимый Эрлинг Холанд снова забил за «Манчестер Сити». К слову, «горожане» без шансов обыграли «Саутгемптон» со счетом 4:0.

Лондонский «Челси» начинает набирать обороты. «Синие» выиграли 3-й матч подряд, в этот раз они разгромили «Вулверхэмптон» 3:0. Отметим, что 3-й гол в составе «Челси» забил Армандо Броя. Для представителя Албании этот мяч стал первый в футболке «пенсионеров».

Также паралельно проходили еще 2 матча: «Борнмут» обыграл «Лестер» со счетом 2:1, а «Ньюкасл» вынес «Брентфорд» 5:1.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 4:0

Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65

«Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 90

«Борнмут» – «Лестер» – 2:1

Голы: Биллинг, 68, Кристи, 71 – Дака, 10

«Ньюкасл» – «Брентфорд» – 5:1

Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54

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Челси Манчестер Сити Эрлинг Холанд Саутгемптон Вулверхэмптон Манчестер Сити - Саутгемптон Челси - Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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