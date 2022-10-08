Холанд снова забил, МС разгромил Саутгемптон, Челси выиграл 3-й матч подряд
Состоялись первые матчи 10-го тура в АПЛ
Сегодня, 8 октября, состоялись первые матчи 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
Неуловимый Эрлинг Холанд снова забил за «Манчестер Сити». К слову, «горожане» без шансов обыграли «Саутгемптон» со счетом 4:0.
Лондонский «Челси» начинает набирать обороты. «Синие» выиграли 3-й матч подряд, в этот раз они разгромили «Вулверхэмптон» 3:0. Отметим, что 3-й гол в составе «Челси» забил Армандо Броя. Для представителя Албании этот мяч стал первый в футболке «пенсионеров».
Также паралельно проходили еще 2 матча: «Борнмут» обыграл «Лестер» со счетом 2:1, а «Ньюкасл» вынес «Брентфорд» 5:1.
Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур
АПЛ. 8 октября
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон» – 4:0
Голы: Канселу, 20, Фоден, 32, Марез, 49, Холанд, 65
«Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0
Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 90
«Борнмут» – «Лестер» – 2:1
Голы: Биллинг, 68, Кристи, 71 – Дака, 10
«Ньюкасл» – «Брентфорд» – 5:1
Голы: Гимараэш, 21, 56 Мерфи, 28, Алмирон, 82, Пиннок, 90 (автогол) – Тони, 54
FULL-TIME | All three points for City! 🙌— Manchester City (@ManCity) October 8, 2022
🔵 4-0 😇 #ManCity pic.twitter.com/KX8oTqxWBI
Job done! 😎@WhaleFinApp | #CheWol pic.twitter.com/cqWTEXd7wa— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 8, 2022
The Magpies are FLYING! 🤩 pic.twitter.com/Wp6A1TvMpy— Newcastle United FC (@NUFC) October 8, 2022
THREE HUGE POINTS ❤️ pic.twitter.com/7sq5hHIZM8— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 8, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка проиграла Рафаэле Силве
Защитник «Динамо» сделал предложение своей девушке Ангелине