Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Пенсионеры» должны без проблем брать три очка
В субботу, 8 октября, состоится поединок 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
Челси
Прошлый сезон «пенсионеры» завершили на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю».
Стоит отметить смену руководства клуба: в мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов. И новое руководство, судя по всему, решилось на кардинальные изменения в команде.
В сентябре немецкий специалист Томас Тухель был отправлен в отставку с поста главного тренера. Новым наставником стал Грэм Поттер, известный по работе в «Брайтоне». В нынешнем чемпионате «Челси» занимает 5 место в турнирной таблице с 13 набранными за семь сыгранных матчей баллами.
Вулверхэмптон
«Волки» по итогам прошлого сезона не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.
Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал еще хуже: лишь одна победа в первых восьми турах, одержанная над «Саутгемптоном» (1:0). «Волки» располагаются с 6 набранными баллами на 18-й строчке чемпионата АПЛ, что грозит потенциальным понижением в классе. Впереди подопечных Бруну Лаже ждет матч с одним из самых серьезных соперников в лиге, так что зацепиться за очки им будет очень непросто.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.
«Вулверхэмптон»: Са – Килман, Семедо, Джонни, Аит-Нури, Нуньез, Моутинью, Поденсе, Траоре, Гуэдеш, Диего Коста.
8 октября, суббота
|«Челси» – «Вулверхэмптон»
|Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 17:00
|ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
|Прогноз Sport.ua — 3:1
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