В субботу, 8 октября, состоится поединок 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Челси

Прошлый сезон «пенсионеры» завершили на третьей строчке в АПЛ, которая позволила получить бронзовые медали в качестве бонуса к путевке в Лигу чемпионов. Был близок «Челси» к триумфу в Кубке Англии, однако в серии послематчевых пенальти уступил «Ливерпулю».

Стоит отметить смену руководства клуба: в мае российский олигарх Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003 года, продал его консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила порядка 5 миллиардов долларов. И новое руководство, судя по всему, решилось на кардинальные изменения в команде.

В сентябре немецкий специалист Томас Тухель был отправлен в отставку с поста главного тренера. Новым наставником стал Грэм Поттер, известный по работе в «Брайтоне». В нынешнем чемпионате «Челси» занимает 5 место в турнирной таблице с 13 набранными за семь сыгранных матчей баллами.

Вулверхэмптон

«Волки» по итогам прошлого сезона не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал еще хуже: лишь одна победа в первых восьми турах, одержанная над «Саутгемптоном» (1:0). «Волки» располагаются с 6 набранными баллами на 18-й строчке чемпионата АПЛ, что грозит потенциальным понижением в классе. Впереди подопечных Бруну Лаже ждет матч с одним из самых серьезных соперников в лиге, так что зацепиться за очки им будет очень непросто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.

«Вулверхэмптон»: Са – Килман, Семедо, Джонни, Аит-Нури, Нуньез, Моутинью, Поденсе, Траоре, Гуэдеш, Диего Коста.

8 октября, суббота