08.10.2022, FT 3 : 0
Англия09 октября 2022, 01:40 |
24
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Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Синие набирают ход. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ
09 октября 2022, 01:40 |
24
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась разгромом от «синих» со счетом 3:0.
Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур
АПЛ. 8 октября
«Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0
Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Челси).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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