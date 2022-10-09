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Чемпионат Англии
Челси
08.10.2022, FT 3 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
09 октября 2022, 01:40 |
24
0

Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Синие набирают ход. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

09 октября 2022, 01:40 |
24
0
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Синие набирают ход. Видео голов и обзор матча
Twitter. ФК Челси

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась разгромом от «синих» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Армандо Броя (Челси).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Челси).
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Источник Sport.ua
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