Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Синие набирают ход. Видео голов и обзор матча

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась разгромом от «синих» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии по футболу. 10-й тур

АПЛ. 8 октября

«Челси» – «Вулверхэмптон» – 3:0

Голы: Хаверц, 45+3, Пулишич, 54, Броя, 89