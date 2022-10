Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) в 1/2 финала турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан) обыграл Даниила Медведева (россия, ATP 4).

АТР 500 Астана. Хард в помещении. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [4] – Даниил Медведев (россия) [2] – 4:6, 7:6 (8:6), (RET., Медведев)

После второго сета Медведев снялся с матча из-за боли в мышцах.

Для Джоковича это уже восьмой выигранный матч подряд. Ранее серб выиграл трофей в Тель-Авиве.

В финале Новак сыграет со Стефанасом Циципасом.

Medvedev Forced to Retire! 😳 After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana #AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce

There can only be one winner! 😍@steftsitsipas will take on @DjokerNole for the title at the #AstanaOpen pic.twitter.com/bKunQJ8BNZ