Дерусификация от Циципаса. Рублев – псих, грек – в финале

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 6) в полуфинальном матче турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан) в трех сетах обыграл Андрея Рублева (россия, ATP 9) за 2 часа и 10 минут.

АТР 500 Астана (Казахстан). Хард в помещении. 1/2 финала

Андрей Рублев (россия) [5] – Стефанос Циципас (Греция) [3] – 6:4, 4:6, 3:6

Рублев в привычном для себя стиле провел слабый матч с точки зрения эмоций. Андрей бил себя ракеткой, кричал в тренерский бокс и как итог – упустил преимущество в виде выигранного сета.

В финале турнира Циципас сыграет с победителем матча Новак Джокович – Даниил Медведев.

Man on a mission!@steftsitsipas comes from behind to defeat Rublev 4-6 6-4 6-3 and secures his place in Sunday’s #AstanaOpen final pic.twitter.com/Gm5mIXFP0Q