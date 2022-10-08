Дерусификация от Циципаса. Рублев – псих, грек – в финале
Стефанос обыграл Андрея в полуфинале турнира в Казахстане
Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 6) в полуфинальном матче турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан) в трех сетах обыграл Андрея Рублева (россия, ATP 9) за 2 часа и 10 минут.
АТР 500 Астана (Казахстан). Хард в помещении. 1/2 финала
Андрей Рублев (россия) [5] – Стефанос Циципас (Греция) [3] – 6:4, 4:6, 3:6
Рублев в привычном для себя стиле провел слабый матч с точки зрения эмоций. Андрей бил себя ракеткой, кричал в тренерский бокс и как итог – упустил преимущество в виде выигранного сета.
В финале турнира Циципас сыграет с победителем матча Новак Джокович – Даниил Медведев.
Man on a mission!@steftsitsipas comes from behind to defeat Rublev 4-6 6-4 6-3 and secures his place in Sunday’s #AstanaOpen final pic.twitter.com/Gm5mIXFP0Q— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2022
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