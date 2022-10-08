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ATP
08 октября 2022, 15:32 | Обновлено 08 октября 2022, 15:54
607
1

Дерусификация от Циципаса. Рублев – псих, грек – в финале

Стефанос обыграл Андрея в полуфинале турнира в Казахстане

08 октября 2022, 15:32 | Обновлено 08 октября 2022, 15:54
607
1
Дерусификация от Циципаса. Рублев – псих, грек – в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 6) в полуфинальном матче турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан) в трех сетах обыграл Андрея Рублева (россия, ATP 9) за 2 часа и 10 минут.

АТР 500 Астана (Казахстан). Хард в помещении. 1/2 финала

Андрей Рублев (россия) [5] – Стефанос Циципас (Греция) [3] – 6:4, 4:6, 3:6

Рублев в привычном для себя стиле провел слабый матч с точки зрения эмоций. Андрей бил себя ракеткой, кричал в тренерский бокс и как итог – упустил преимущество в виде выигранного сета.

В финале турнира Циципас сыграет с победителем матча Новак Джокович – Даниил Медведев.

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Стефанос Циципас Андрей Рублев ATP Астана
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
кацапи психи по життю, тому і живуть в говні
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