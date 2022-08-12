ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев нанес себе нелепую травму в матче против британца Дэна Эванса во втором круге Мастерса в Монреале.

Уже в начале матче россиянин ударил себя ракеткой. А во второй партии начал бить кулаком о струны своей ракетки, из-за чего содрал себе костяшки на кисти.

Рублев также ударил еще и банан, который тоже ему чем-то помешал.

Монреаль. Второй круг

Андрей Рублев – Дэн Эванс (Великобритания) – 4:6, 4:6