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  4. ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
ATP
12 августа 2022, 09:35 | Обновлено 12 августа 2022, 09:36
364
1

ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале

Андрей Рублев был очень зол на себя и на весь мир

12 августа 2022, 09:35 | Обновлено 12 августа 2022, 09:36
364
1
ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
screenshot

Российский теннисист Андрей Рублев нанес себе нелепую травму в матче против британца Дэна Эванса во втором круге Мастерса в Монреале.

Уже в начале матче россиянин ударил себя ракеткой. А во второй партии начал бить кулаком о струны своей ракетки, из-за чего содрал себе костяшки на кисти.

Рублев также ударил еще и банан, который тоже ему чем-то помешал.

Монреаль. Второй круг
Андрей Рублев – Дэн Эванс (Великобритания) – 4:6, 4:6 

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Источник Sport.ua
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