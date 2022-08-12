ATP12 августа 2022, 09:35 | Обновлено 12 августа 2022, 09:36
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ФОТО. Российский теннисист нанес себе нелепую травму на Мастерсе в Монреале
Андрей Рублев был очень зол на себя и на весь мир
12 августа 2022, 09:35 | Обновлено 12 августа 2022, 09:36
364
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Российский теннисист Андрей Рублев нанес себе нелепую травму в матче против британца Дэна Эванса во втором круге Мастерса в Монреале.
Уже в начале матче россиянин ударил себя ракеткой. А во второй партии начал бить кулаком о струны своей ракетки, из-за чего содрал себе костяшки на кисти.
Рублев также ударил еще и банан, который тоже ему чем-то помешал.
Монреаль. Второй круг
Андрей Рублев – Дэн Эванс (Великобритания) – 4:6, 4:6
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