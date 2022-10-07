Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Другие новости
07 октября 2022, 16:30 | Обновлено 07 октября 2022, 16:36
1505
0

ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна

Украинский вингер отличился в матче чемпионата ОАЭ

07 октября 2022, 16:30 | Обновлено 07 октября 2022, 16:36
1505
0
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
ФК Аль-Айн

В чемпионате ОАЭ проходит 5-й тур, а команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва сегодня принимает аутсайдера «Диббу Аль-Фуджейру».

Уже на 5-й минуте гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Для игрока это второй мяч в текущем сезоне. Кроме того, у Андрея есть два ассиста.

По теме:
Цюрих – ПСВ – 1:5. Видео голов и обзор матча.
Монако – Трабзонспор – 3:1. Видео голов и обзор матча
Рома – Бетис – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аль-Айн Андрей Ярмоленко видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Футбол | 07 октября 2022, 07:15 0
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ

Главные новости за 6 октября на Sport.ua

Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Футбол | 07 октября 2022, 09:00 8
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех

Только «Днепр-1» сыграл вничью, а «Шахтер» и «Динамо» потерпели поражения

Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Футбол | 07.10.2022, 10:39
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Экс-агент Милевского: «Артем – в поле ветер, в жопе дым»
Футбол | 07.10.2022, 13:16
Экс-агент Милевского: «Артем – в поле ветер, в жопе дым»
Экс-агент Милевского: «Артем – в поле ветер, в жопе дым»
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Футбол | 06.10.2022, 19:58
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.10.2022, 02:05 2
MMA
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности