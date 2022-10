ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна

В чемпионате ОАЭ проходит 5-й тур, а команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва сегодня принимает аутсайдера «Диббу Аль-Фуджейру».

Уже на 5-й минуте гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Для игрока это второй мяч в текущем сезоне. Кроме того, у Андрея есть два ассиста.

Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne