Другие новости07 октября 2022, 16:30 | Обновлено 07 октября 2022, 16:36
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ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Украинский вингер отличился в матче чемпионата ОАЭ
07 октября 2022, 16:30 | Обновлено 07 октября 2022, 16:36
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В чемпионате ОАЭ проходит 5-й тур, а команда «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва сегодня принимает аутсайдера «Диббу Аль-Фуджейру».
Уже на 5-й минуте гол забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.
Для игрока это второй мяч в текущем сезоне. Кроме того, у Андрея есть два ассиста.
Lovely link up play as Yarmolenko grabs his 2nd goal for Al Ain since moving in the summer 🇦🇪🇺🇦 pic.twitter.com/G2hVilfYne— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022
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