Лига чемпионов06 октября 2022, 16:25 |
737
0
ВИДЕО. Супергол Месси признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Красивая комбинация, красивый удар
06 октября 2022, 16:25 |
737
0
По итогам 3-го тура Лиги чемпионов лучшим признан гол форварда ПСЖ Лионеля Месси, который классным ударом завершил красивую комбинацию партнеров в матче с «Бенфикой» (1:1).
Кроме того, в топ попали голы Андре Силвы, Рафаэля Геррейру и Трента Александера-Арнольда.
🥇 Messi finishes a sweeping move in style to win Goal of the Week 🙌#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 6, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 16:34 7
На болотах вновь все сводится к теме спорта и политики
Футбол | 05 октября 2022, 17:26 12
Юные «горняки» пропустили сразу шесть голов
Футбол | 06.10.2022, 10:24
Футбол | 06.10.2022, 11:08
Футбол | 05.10.2022, 23:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.10.2022, 23:15 7
04.10.2022, 20:31 2
05.10.2022, 05:40 1
04.10.2022, 17:00
05.10.2022, 20:55 5
05.10.2022, 21:05 17
05.10.2022, 13:33 15
05.10.2022, 01:50 2