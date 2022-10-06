ВИДЕО. Супергол Месси признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов

По итогам 3-го тура Лиги чемпионов лучшим признан гол форварда ПСЖ Лионеля Месси, который классным ударом завершил красивую комбинацию партнеров в матче с «Бенфикой» (1:1).

Кроме того, в топ попали голы Андре Силвы, Рафаэля Геррейру и Трента Александера-Арнольда.

