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  4. ВИДЕО. Супергол Месси признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 октября 2022, 16:25 |
737
0

ВИДЕО. Супергол Месси признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов

Красивая комбинация, красивый удар

06 октября 2022, 16:25 |
737
0
ВИДЕО. Супергол Месси признан лучшим по итогам тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам 3-го тура Лиги чемпионов лучшим признан гол форварда ПСЖ Лионеля Месси, который классным ударом завершил красивую комбинацию партнеров в матче с «Бенфикой» (1:1).

Кроме того, в топ попали голы Андре Силвы, Рафаэля Геррейру и Трента Александера-Арнольда.

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Источник Sport.ua
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