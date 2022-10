Кейн установил новый рекорд АПЛ

Сегодня, 1 октября «Тоттенхэм» в девятом туре АПЛ на выезде играет с «Арсеналом». После первого тайма счет 1:1.

На 31-й минуте ударом с пенальти счет в матче сравнял форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Это позволило игроку «Шпор» установить новый рекорд АПЛ. Кейн стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 голов в выездных матчах АПЛ.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 7 голов и 1 ассист в 8 матчах АПЛ.

