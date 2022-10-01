Кейн установил новый рекорд АПЛ
Форвард «Тоттенхэма» первым забил 100 голов в выездных матчах
Сегодня, 1 октября «Тоттенхэм» в девятом туре АПЛ на выезде играет с «Арсеналом». После первого тайма счет 1:1.
На 31-й минуте ударом с пенальти счет в матче сравнял форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Это позволило игроку «Шпор» установить новый рекорд АПЛ. Кейн стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 100 голов в выездных матчах АПЛ.
Суммарно в нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 7 голов и 1 ассист в 8 матчах АПЛ.
Harry Kane is the first player ever to score 100 away goals in the Premier League 🥇 pic.twitter.com/5Nr1BsfzqW— GOAL (@goal) October 1, 2022
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