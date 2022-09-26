Лига наций
25.09.2022, FT 1 : 0
Лига наций26 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:47
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Люксембург – Литва – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
26 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 03:47
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В матче заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Люксембурга на своем поле выиграла у национальной команды Литвы со счетом 1:0 благодаря голу Жерсона Родригеша на последних минутах второго тайма.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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