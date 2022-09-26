Фареры сенсационно обыграли Турцию, гол Родригеша принес победу Люксембургу

25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе C1 Лиги наций.

Фареры сенсационно обыграли Турцию (1:0), однако именно турецкая сборная выиграла группу (13 очков) и повысится в классе в Лигу B.

Люксембург дома нанес поражение Литве (1:0) в последнем туре за счет гола Жерсона Родригеша на последних минутах второго тайма. Форвард, контракт которого принадлежит киевского «Динамо», в Лиге наций провел 4 гола за 6 туров.

Лига наций

Группа С1. 6-й тур. 25 сентября

Люксембург – Литва – 1:0

Гол: Жерсон Родригеш, 88.

Фарерские острова – Турция – 2:1

Гол: Давидсен, 51, Эдмундссон, 59 – Гюрлер, 89.