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Лига наций
Фарерские острова
25.09.2022, FT 2 : 1
Турция
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Лига наций
26 сентября 2022, 00:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:28
435
1

Фареры сенсационно обыграли Турцию, гол Родригеша принес победу Люксембургу

Люксембург дома нанес поражение Литве в последнем туре и занял второе место

26 сентября 2022, 00:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 00:28
435
1
Фареры сенсационно обыграли Турцию, гол Родригеша принес победу Люксембургу
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе C1 Лиги наций.

Фареры сенсационно обыграли Турцию (1:0), однако именно турецкая сборная выиграла группу (13 очков) и повысится в классе в Лигу B.

Люксембург дома нанес поражение Литве (1:0) в последнем туре за счет гола Жерсона Родригеша на последних минутах второго тайма. Форвард, контракт которого принадлежит киевского «Динамо», в Лиге наций провел 4 гола за 6 туров.

Лига наций

Группа С1. 6-й тур. 25 сентября

Люксембург – Литва – 1:0

Гол: Жерсон Родригеш, 88.

Фарерские острова – Турция – 2:1

Гол: Давидсен, 51, Эдмундссон, 59 – Гюрлер, 89.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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nivavn
Ну не дуже там СЕНСАЦІЙНО.                       
Кантори ж мають працювати в Турції...
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