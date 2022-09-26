Фареры сенсационно обыграли Турцию, гол Родригеша принес победу Люксембургу
Люксембург дома нанес поражение Литве в последнем туре и занял второе место
25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе C1 Лиги наций.
Фареры сенсационно обыграли Турцию (1:0), однако именно турецкая сборная выиграла группу (13 очков) и повысится в классе в Лигу B.
Люксембург дома нанес поражение Литве (1:0) в последнем туре за счет гола Жерсона Родригеша на последних минутах второго тайма. Форвард, контракт которого принадлежит киевского «Динамо», в Лиге наций провел 4 гола за 6 туров.
Лига наций
Группа С1. 6-й тур. 25 сентября
Люксембург – Литва – 1:0
Гол: Жерсон Родригеш, 88.
Фарерские острова – Турция – 2:1
Гол: Давидсен, 51, Эдмундссон, 59 – Гюрлер, 89.
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