Лига наций
25.09.2022, FT 1 : 0
Лига наций26 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:49
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Люксембург – Литва – 1:0. Видео гола Жерсона Родригеша и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги наций
26 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:49
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В матче заключительного тура группового раунда Лиги наций сборная Люксембурга на своем поле выиграла у национальной команды Литвы со счетом 1:0 благодаря голу Жерсона Родригеша на последних минутах второго тайма.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Люксембург).
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