ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, посетил тренировку сборной Украины в польском Кракове.

Усик по-дружески пообщался с лидером сине-желтой команды Андреем Ярмоленко.

Матч 6-го тура Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45. Чтобы выиграть группу и повыситься в классе, команде Александра Петракова необходима только победа.

Oleksandr Usyk is here at Ukraine’s pre match training ahead of Ukraine v Scotland tomorrow 🥊🇺🇦



Chatting with NT captain Andriy Yarmolenko pic.twitter.com/ixBBi1Rhpd