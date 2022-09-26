ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко
Украинская сборная ведет подготовку к матчу Лиги наций со сборной Шотландии
Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, посетил тренировку сборной Украины в польском Кракове.
Усик по-дружески пообщался с лидером сине-желтой команды Андреем Ярмоленко.
Матч 6-го тура Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45. Чтобы выиграть группу и повыситься в классе, команде Александра Петракова необходима только победа.
Oleksandr Usyk is here at Ukraine’s pre match training ahead of Ukraine v Scotland tomorrow 🥊🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 26, 2022
Chatting with NT captain Andriy Yarmolenko pic.twitter.com/ixBBi1Rhpd
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб завоевал трофей, обыграв каталонцев в напряженном матче
Кахим Пэррис уверен, что его нужно ставить справа в полузащите