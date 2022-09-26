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  4. ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко
Лига наций
26 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 26 сентября 2022, 20:43
1340
1

ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко

Украинская сборная ведет подготовку к матчу Лиги наций со сборной Шотландии

26 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 26 сентября 2022, 20:43
1340
1
ВИДЕО. Усик посетил тренировку сборной Украины и поболтал с Ярмоленко
Twitter. Ярмоленко и Усик

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе, посетил тренировку сборной Украины в польском Кракове.

Усик по-дружески пообщался с лидером сине-желтой команды Андреем Ярмоленко.

Матч 6-го тура Лиги наций Украина – Шотландия состоится 27 сентября в 21:45. Чтобы выиграть группу и повыситься в классе, команде Александра Петракова необходима только победа.

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сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Шотландия Александр Усик Андрей Ярмоленко тренировка
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umnuy2
легенды-принесли много славы нашей неньке
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