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01 марта 2025, 02:26 |
133
0

ФОТО. В семье полузащитника сборной Украины большое событие

Радуемся за семью Малиновских

01 марта 2025, 02:26 |
133
0
ФОТО. В семье полузащитника сборной Украины большое событие
Instagram. Роксана Малиновская

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский совершил первое результативное действие в 2025 году.

Его жена Роксана оригинально сообщила о будущем пополнении: пригласила футболиста на ужин и вручила ему положительный тест на беременность в коробочке-сюрпризе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь Оливия добавила к подарку юбку от куклы.

Роксана и Руслан познакомились в 2012 году, поженились в 2016-м, а в 2019-м у них родилась дочь.

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фото Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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