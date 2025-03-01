ФОТО. В семье полузащитника сборной Украины большое событие

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский совершил первое результативное действие в 2025 году.

Его жена Роксана оригинально сообщила о будущем пополнении: пригласила футболиста на ужин и вручила ему положительный тест на беременность в коробочке-сюрпризе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь Оливия добавила к подарку юбку от куклы.

Роксана и Руслан познакомились в 2012 году, поженились в 2016-м, а в 2019-м у них родилась дочь.