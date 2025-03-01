Другие новости01 марта 2025, 02:26 |
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ФОТО. В семье полузащитника сборной Украины большое событие
Радуемся за семью Малиновских
01 марта 2025, 02:26 |
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Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский совершил первое результативное действие в 2025 году.
Его жена Роксана оригинально сообщила о будущем пополнении: пригласила футболиста на ужин и вручила ему положительный тест на беременность в коробочке-сюрпризе.
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Дочь Оливия добавила к подарку юбку от куклы.
Роксана и Руслан познакомились в 2012 году, поженились в 2016-м, а в 2019-м у них родилась дочь.
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