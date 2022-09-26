Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги наций
27 сентября в 21:45 сборная Украины проведет в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.
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Украина занимает второе место в группе (10 очков), лидером является Шотландия (12 пунктов). Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Лига наций. Турнирная таблица группы B1
Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча – на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.
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