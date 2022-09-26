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Лига наций
УКРАИНА
27.09.2022 21:45 - : -
Шотландия
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Лига наций
26 сентября 2022, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 19:59
86
0

Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги наций

26 сентября 2022, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2022, 19:59
86
0
Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

27 сентября в 21:45 сборная Украины проведет в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина занимает второе место в группе (10 очков), лидером является Шотландия (12 пунктов). Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Украина – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.

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Источник Sport.ua
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