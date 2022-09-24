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ATP
24 сентября 2022, 11:20 |
23
0

Стало известно расписание второго игрового дня на Кубке Лейвера

На корт выйдет Джокович

24 сентября 2022, 11:20 |
23
0
Стало известно расписание второго игрового дня на Кубке Лейвера
Instagram. Кубок Лейвера

В субботу, 24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Расписание второго игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)

  • Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альясим (World)
  • Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)
  • Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)
  • Берретини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)
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Кубок Лейвера Маттео Берреттини Феликс Оже-Альяссим Кэмерон Норри Тейлор Фритц Новак Джокович Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Джек Сок
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Источник Sport.ua
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