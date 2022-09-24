ATP24 сентября 2022, 11:20 |
23
0
Стало известно расписание второго игрового дня на Кубке Лейвера
На корт выйдет Джокович
24 сентября 2022, 11:20 |
23
0
В субботу, 24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.
Расписание второго игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)
- Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альясим (World)
- Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)
- Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)
- Берретини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)
With Team Europe and Team World all tied up, Day 2 promises more must-see tennis.#LaverCup | @CreditSuisse pic.twitter.com/PoJnCHPALy— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 сентября 2022, 08:30 0
Марина и Надежда Колб уверенно обыграли своих соперниц в финале
Футбол | 23 сентября 2022, 18:23 22
Интересная личность этот Жоау Пиньейру
Бокс | 24.09.2022, 09:45
Война | 23.09.2022, 20:13
Бокс | 23.09.2022, 19:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 18:21 9
22.09.2022, 12:55 2
22.09.2022, 13:40
22.09.2022, 18:23 27
24.09.2022, 07:40 1
22.09.2022, 11:40 25
22.09.2022, 19:50 7
23.09.2022, 10:57