Стало известно расписание второго игрового дня на Кубке Лейвера

В субботу, 24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Расписание второго игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)

With Team Europe and Team World all tied up, Day 2 promises more must-see tennis.#LaverCup | @CreditSuisse pic.twitter.com/PoJnCHPALy