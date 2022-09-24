Стало известно расписание второго игрового дня на Кубке Лейвера

В субботу, 24 сентября, продолжится пятый розыгрыш турнира под названием Кубок Лейвера, в котором команда европейских теннисистов сразится против команды остального мира.

Расписание второго игрового дня (начало в 15:00 по Киеву)

Маттео Берретини (Europe) – Феликс Оже-Альясим (World)

Кэмерон Норри (Europe) – Тейлор Фритц (World)

Новак Джокович (Europe) – Фрэнсис Тиафо (World)

Берретини / Джокович (Europe) – Де Минаур / Сок (World)