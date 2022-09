Источник: сборная беларуси не будет допущена до Евро-2024

Сборная беларуси не будет участвовать в квалификации Евро-2024 по футболу, информирует Euroradio.

УЕФА отменит приглашение беларуси на участие в жеребьевке квалификации Евро-2024, которая пройдет в следующем месяце в Германии. Причиной является соучастие беларуси и помощь россии в войне против Украины. Ожидается официальное подтверждение новости.

Исполком УЕФА в эти минуты обсуждает процедуру проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Отсутствие россии на Евро-2024 подтверждено официально.

Ранее правительство Германии, которая будет хозяином Евро-2024, направило письмо в УЕФА с требованием приостановки выступления в европейском футболе беларуси, союзника русского мира.

BELARUS ALSO BANNED FROM EURO 2024?



Evroradio reporting that Belarus are also expected to not be involved in Euro 2024 Qualifying draw next month in Germany as a result of their complicity and assistance with russia in the War v Ukraine



Awaiting official confirmation of news https://t.co/w3wScBVQWn pic.twitter.com/iNQSH1uREj