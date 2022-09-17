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Чемпионат Европы
17 сентября 2022, 17:32 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:01
962
5

Германия требует отстранить сборную беларуси от футбола

Немцы не хотят иметь дело с агрессорами

17 сентября 2022, 17:32 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:01
962
5
Германия требует отстранить сборную беларуси от футбола
spd.de. Нэнси Фезер

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с призывом отстранить беларусь от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ведомство Фезер, как известно, занимается кураторством спорта, ввиду того, что именно немцы будут хозяевами будущего континентального турнира.

Нэнси Фезер изложила свои аргументы в специальном письме на адрес президента УЕФА Александера Чеферина. По мнению министра, беларусь – это союзник рашистов в агрессорской войне с Украиной, что нарушает все международные нормы. Исходя из этого, Фезер уверена, что беларусская национальная федерация должны быть отстранена от всех футбольных турниров как в Европе, так и в мире.

Напомним, 9 октября во Франкфурте-на-Майне должна состояться жеребьевка квалификации к Евро-2024. Финальная часть Евро должна стартовать 14 июня 2024 года в Мюнхене, а завершиться 14 июля финалом на Олимпийском стадионе в Берлине.

Старт отборочного цикла запланирован на март 2023 года, и продлится он до марта 2024-го.

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Источник Der Spiegel
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Комментарии 5
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Iigor6583
Все вірно, ці бульбашські футбольори підтримують своїм мовчанням свого диктатора таракана, а зничить і бункерного ліліпута-вбивцю. Хай грають з путінською руснею в нічній лізі.
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+4
Анатолій Чорнобук
Гнати К.Е.М. нечисть підкацапську
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+3
Archie FireLion
Правильно. При цьому рівень цієї збірної - як друга ліга чемпіонату України. 
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0
Andrey_1992
Білорусь для картинки бере участь у відборах, на мундіалі вони в житті не проб'ються, дуже слабенька збірна
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-1
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