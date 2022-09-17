Германия требует отстранить сборную беларуси от футбола

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с призывом отстранить беларусь от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ведомство Фезер, как известно, занимается кураторством спорта, ввиду того, что именно немцы будут хозяевами будущего континентального турнира.

Нэнси Фезер изложила свои аргументы в специальном письме на адрес президента УЕФА Александера Чеферина. По мнению министра, беларусь – это союзник рашистов в агрессорской войне с Украиной, что нарушает все международные нормы. Исходя из этого, Фезер уверена, что беларусская национальная федерация должны быть отстранена от всех футбольных турниров как в Европе, так и в мире.

Напомним, 9 октября во Франкфурте-на-Майне должна состояться жеребьевка квалификации к Евро-2024. Финальная часть Евро должна стартовать 14 июня 2024 года в Мюнхене, а завершиться 14 июля финалом на Олимпийском стадионе в Берлине.

Старт отборочного цикла запланирован на март 2023 года, и продлится он до марта 2024-го.