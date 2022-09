Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии

Пятикратный чемпион мира сборная Бразилии перед очередным розыгрышем мирового первенства, которое в нынешнем году состоится в Катаре, готовится провести последние два товарищеских матча, которые должны помочь главному тренеру Тите окончательно определиться с заявкой на мундиаль.

23 и 27 сентября во французских Гавре и Париже бразильцы сыграют против команд Ганы и Туниса, соответственно. На эти матчи Тите уже вызвал 26 футболистов – столько же, сколько ему будет позволено заявить для участия в финальной части чемпионата мира в Катаре. Главной «изюминкой» нынешнего выбора наставника «селесао» является приглашение двух центрбеков, выступающих в итальянской Серии А – 25-летнего Глейсона Бремера из «Ювентуса» и 23-летнего Рожера Ибаньеса из «Ромы». Оба ранее никогда не призывались под знамена национальной сборной Бразилии, причем Бремер не выступал даже за молодежные команды своей родины, а на счету Ибаньеса есть лишь несколько поединков за олимпийскую сборную U-23.

Наличие в списке двух абсолютно новых для «селесао» центрбеков в Бразилии многие восприняли как доказательство того, что Тите еще не имеет четкого видения, кого из защитников возьмет в Катар. Да, главным выбором наставника с высочайшей долей вероятности станут привычные ключевые фигуры – 28-летний Маркиньос из «Пари Сен-Жермен», а также 37-летний ветеран Тьяго Силва из «Челси». В качестве ближайшего резерва наверняка на практически безальтернативной основе рассматривается 24-летний представители мадридского «Реала» Эдер Милитао, а вот кто окажется четвертым в списке, ведь на чемпионат мира необходимо брать как минимум четырех центрбеков – по два на каждую позицию?..

Еще полгода назад в Бразилии не сомневались, что четвертым центрбеком в когорте счастливчиков, которые поедут в Катар, окажется 24-летний Габриэл Магальяйнс из лондонского «Арсенала», который в последнее время имеет регулярную игровую практику в стане своей команды. Однако откровенно неожиданное решение Тите накануне ЧМ-2022 вызвать и оценить возможности Бремера и Ибаньеса ставит под вопрос поездку Габриэла в Катар.

Впрочем, есть и другой вопрос – почему накануне мирового первенства Тите решил обратиться к услугам именно «итальянской парочки», а не, скажем, Родриго Кайо из «Фламенго», Фелипе Монтейро из мадридского «Атлетико» или Лео Ортиса из «Ред Булл Брагантино», которые вызывались в стан бразильской национальной команды по ходу отбора на мундиаль? Чего в нынешнем решении наставника «селесао» больше – реального желания найти надежного центрбека на подмену для лидеров обороны команды, либо же стремления утереть нос итальянским функционерам, которые не раз натурализовали бразильцев и затем успешно заигрывали их за «скуадру адзурру»?

Последний фактор не стоит сбрасывать со счетов, так как Бремер выступает в итальянской Серии А уже более четырех лет, а Ибаньес прибыл на Апеннины в январе 2019-го, и с тех пор успел поиграть за «Аталанту» и «Рому». Еще в мае нынешнего года авторитетное издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Бремер, который был назван лучшим защитником Серии А в сезоне-2021/22, вскоре может получить право выступать за сборную Италии. Супруга футболиста Дебора Клаудино, которая родилась в Бразилии, но имеет европейских предков, подала документы на получение итальянского гражданства, что в перспективе открывало возможность для аналогичного решения и для самого Бремера. Как только жена центрбека «Ювентуса» (в туринский клуб футболист перебрался летом из «Торино» за 41 миллион евро) получит итальянский паспорт, он сам сможет ходатайствовать о гражданстве этой европейской страны.

За развитием событий активно наблюдал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, который прекрасно понимает, что в его ситуации (напомним, «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться уже на второй кряду чемпионат мира, чего ранее в ее истории никогда не бывало) разбрасываться кадрами вряд ли стоит, тем более, что оба бразильца высоко ценятся специалистами. К примеру, по индексу Wyscout Ибаньес занимает четвертое место в списке лучших центрбеков нынешнего розыгрыша Серии А, а Бремер находится на девятой строчке. А на портале WhoScored оба бразильских центрбека в нынешнем сезоне не уходили с поля с оценкой ниже, чем 6,0.

В июне о возможности выступлений за сборную Италии журналисты прямо спросили Бремера, а тот недвусмысленно дал понять о готовности к такому шагу. Правда, оговорился – мол, если окажется ненужным на родине…

«Конечно, я мечтаю играть в сборной Бразилии, но если однажды мне не будет предоставлена ​​такая возможность, а Италия ее мне предоставит, то я бы играл за Италию, нет проблем», - заявил Бремер.

