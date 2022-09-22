Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии

Пятикратный чемпион мира сборная Бразилии перед очередным розыгрышем мирового первенства, которое в нынешнем году состоится в Катаре, готовится провести последние два товарищеских матча, которые должны помочь главному тренеру Тите окончательно определиться с заявкой на мундиаль.

23 и 27 сентября во французских Гавре и Париже бразильцы сыграют против команд Ганы и Туниса, соответственно. На эти матчи Тите уже вызвал 26 футболистов – столько же, сколько ему будет позволено заявить для участия в финальной части чемпионата мира в Катаре. Главной «изюминкой» нынешнего выбора наставника «селесао» является приглашение двух центрбеков, выступающих в итальянской Серии А – 25-летнего Глейсона Бремера из «Ювентуса» и 23-летнего Рожера Ибаньеса из «Ромы». Оба ранее никогда не призывались под знамена национальной сборной Бразилии, причем Бремер не выступал даже за молодежные команды своей родины, а на счету Ибаньеса есть лишь несколько поединков за олимпийскую сборную U-23.

Наличие в списке двух абсолютно новых для «селесао» центрбеков в Бразилии многие восприняли как доказательство того, что Тите еще не имеет четкого видения, кого из защитников возьмет в Катар. Да, главным выбором наставника с высочайшей долей вероятности станут привычные ключевые фигуры – 28-летний Маркиньос из «Пари Сен-Жермен», а также 37-летний ветеран Тьяго Силва из «Челси». В качестве ближайшего резерва наверняка на практически безальтернативной основе рассматривается 24-летний представители мадридского «Реала» Эдер Милитао, а вот кто окажется четвертым в списке, ведь на чемпионат мира необходимо брать как минимум четырех центрбеков – по два на каждую позицию?..

Еще полгода назад в Бразилии не сомневались, что четвертым центрбеком в когорте счастливчиков, которые поедут в Катар, окажется 24-летний Габриэл Магальяйнс из лондонского «Арсенала», который в последнее время имеет регулярную игровую практику в стане своей команды. Однако откровенно неожиданное решение Тите накануне ЧМ-2022 вызвать и оценить возможности Бремера и Ибаньеса ставит под вопрос поездку Габриэла в Катар.

Lucas Figueiredo/CBF. Рожер Ибаньес

Впрочем, есть и другой вопрос – почему накануне мирового первенства Тите решил обратиться к услугам именно «итальянской парочки», а не, скажем, Родриго Кайо из «Фламенго», Фелипе Монтейро из мадридского «Атлетико» или Лео Ортиса из «Ред Булл Брагантино», которые вызывались в стан бразильской национальной команды по ходу отбора на мундиаль? Чего в нынешнем решении наставника «селесао» больше – реального желания найти надежного центрбека на подмену для лидеров обороны команды, либо же стремления утереть нос итальянским функционерам, которые не раз натурализовали бразильцев и затем успешно заигрывали их за «скуадру адзурру»?

Последний фактор не стоит сбрасывать со счетов, так как Бремер выступает в итальянской Серии А уже более четырех лет, а Ибаньес прибыл на Апеннины в январе 2019-го, и с тех пор успел поиграть за «Аталанту» и «Рому». Еще в мае нынешнего года авторитетное издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Бремер, который был назван лучшим защитником Серии А в сезоне-2021/22, вскоре может получить право выступать за сборную Италии. Супруга футболиста Дебора Клаудино, которая родилась в Бразилии, но имеет европейских предков, подала документы на получение итальянского гражданства, что в перспективе открывало возможность для аналогичного решения и для самого Бремера. Как только жена центрбека «Ювентуса» (в туринский клуб футболист перебрался летом из «Торино» за 41 миллион евро) получит итальянский паспорт, он сам сможет ходатайствовать о гражданстве этой европейской страны.

За развитием событий активно наблюдал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, который прекрасно понимает, что в его ситуации (напомним, «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться уже на второй кряду чемпионат мира, чего ранее в ее истории никогда не бывало) разбрасываться кадрами вряд ли стоит, тем более, что оба бразильца высоко ценятся специалистами. К примеру, по индексу Wyscout Ибаньес занимает четвертое место в списке лучших центрбеков нынешнего розыгрыша Серии А, а Бремер находится на девятой строчке. А на портале WhoScored оба бразильских центрбека в нынешнем сезоне не уходили с поля с оценкой ниже, чем 6,0.

В июне о возможности выступлений за сборную Италии журналисты прямо спросили Бремера, а тот недвусмысленно дал понять о готовности к такому шагу. Правда, оговорился – мол, если окажется ненужным на родине…

«Конечно, я мечтаю играть в сборной Бразилии, но если однажды мне не будет предоставлена ​​такая возможность, а Италия ее мне предоставит, то я бы играл за Италию, нет проблем», - заявил Бремер.

Bremer speaks on playing for Italy 🇮🇹



"Obviously I dream about playing in the Brazil National Team but if one day I won't be granted that opportunity and Italy gives me that opportunity, I would [play for Italy], no problem."



- Bremer to Resenha ESPN pic.twitter.com/ouXwiPIgdR — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 22, 2022

Похожая ситуация и с Ибаньесом. Он еще в минувшем году комментировал информацию о возможности выступлений за национальную сборную Италии, при том, что документы на получение гражданства этой страны бразилец уже подал в соответствующие органы и даже получил необходимый документ.

«Я родился в Бразилии и чувствую себя бразильцем. Я бы хотел играть за «селесао», но посмотрим, что получится, потому что у меня есть паспорта Италии и Уругвая, так что я подожду, кто мне позвонит. Футбол изменился, я общался по этому поводу с «бразильскими игроками» сборной Италии. Рафаэль Толой – мой друг, он был для меня точкой отсчета, когда я переходил в «Аталанту». Посмотрим, что произойдет», - говорил Ибаньес.

Эти посылы четко уловили в тренерском штабе сборной Бразилии. Несмотря на то, что Тите уже объявил об уходе из стана «селесао» после завершения ЧМ-2022 в Катаре, 61-летнему специалисту отнюдь не все равно, какое наследие он оставит после себя. В Бразилии вовсю пишут о том, что нынешний вызов Ибаньеса и Бремера в расположение пятикратных чемпионов мира – это работа Тите на будущее, потому как Тьяго Силва вот-вот завершит международную карьеру, а центрбеки «Ромы» и «Ювентуса», наоборот, только находятся на пути к ее пику.

Lucas Figueiredo/CBF. Глейсон Бремер

Кроме того, стоит учитывать тот факт, что Бремер и Ибаньес – это основные игроки в своих клубах – отнюдь не рядовых командах итальянского чемпионата. В минувшем сезоне Глейсон провел за «Торино» в Серии А 33 поединка, а в нынешнем имеет на счету уже 7 игр за «Ювентус». Рожер уже третий год кряду имеет статус ключевого центрбека в «Роме» - в минувшем чемпионате Италии он отыграл в 34 поединках, а ныне провел 7 игр из 7-ми.

Очевидно, что разбрасываться такими квалифицированными кадрами – это слишком непростительно даже для столь богатой футбольными талантами нации, как бразильская. Поэтому нынешний выбор Тите вполне логичен, и если Бремер с Ибаньесом проявят себя в ближайших двух спаррингах, то никто не удивится включению обоих этих центрбеков в итоговую заявку на ЧМ-2022. Тем более, что на словах оба буквально грезят выступлениями в футболке «селесао»…

Прямая речь:

Глейсон Бремер: «Я очень рад возможности попасть в сборную Бразилии. Знаю, какова ответственность на том, кто носит эту футболку. Это мечта каждого ребенка. До чемпионата мира осталось всего 50 дней, и я буду биться за свое место. Я сделаю все возможное, чтобы показать профессору Тите, что я могу это сделать. В Италии очень тактический футбол, и у нее были отличные защитники, такие как Мальдини, Неста и другие. Для тех, кто играет в защите, Италия – родина. Это очень помогает. Италия — одна из лучших школ для защитников».

Рожер Ибаньес: «Первый день в сборной – это необъяснимое чувство нахождения рядом с высокоэффективными спортсменами, которые являются для нас примером. Это необъяснимо. Как будто это первый день в школе. Игроки в команде очень тепло встретили, все улыбались и приветствовали меня. Прошла только половина дня, а я уже был неимоверно счастлив. Когда я еще играл за «Флуминенсе», меня спросили, каким защитником я восхищаюсь. И одним из тех, кого я упомянул, был Тьяго Силва. И теперь я рядом с ним, работаю изо дня в день. Я рад иметь возможность брать с него пример».