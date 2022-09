17 сентября в 14:30 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити».

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

🇵🇹 Guedes back in the XI.

🇲🇱 Boubacar on the bench.



How we line-up to take on @ManCity. #WOLMCI



🐺📋 pic.twitter.com/1h1UmpVYc0