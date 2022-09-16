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Вулверхэмптон
17.09.2022 14:30 - : -
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16 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:01
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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Пепа Гвардиолы должна брать три очка

16 сентября 2022, 11:35 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:01
107
0
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 сентября, состоится поединок 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе «Молинью» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Вулверхэмптон

«Волки» по итогам прошлого сезона не сумели выйти в еврокубки, поскольку финишировали на 10-м месте в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии. Нельзя сказать, что это был плохой результат, однако болельщики клуба немного разбалованы после четвертьфинала Лиги Европы в сезоне 2020/21.

Нынешнюю кампанию «Вулверхэмптон» начал еще хуже: лишь одна победа в первых шести турах, одержанная над «Саутгемптоном» (1:0) в минувшую субботу. «Волки» располагаются с 6 набранными баллами на скромной 14-й строчке чемпионата АПЛ. Впереди подопечных Бруну Лаже ждет матч с одним из самых серьезных соперников в лиге, так что зацепиться за очки им будет очень непросто.

Манчестер Сити

В минувшем сезоне команда Пепа Гвардиолы 8-й раз в истории стала чемпионом Англии. И все бы ничего, если бы не очередное фиаско на международной арене. В Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» традиционно считался едва ли не главным фаворитом, «горожане» проиграли в полуфинале мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

В новом сезоне «Манчестер Сити» идет без поражений. В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы лидируют, набрав максимальные 6 очков в двух турах, а в АПЛ идут вторыми с 14 баллами, полученными благодаря четырем победам и двум ничейным исходам. На прошлой неделе «Манчестер Сити» должен был сыграть с «Тоттенхэмом», но матч, как и весь тур чемпионата в целом, был отменен в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вулверхэмптон»: Са – Килман, Коллинз, Джонни, Аит-Нури, Невеш, Моутинью, Поденсе, Нето, Гуэдеш, Диего Коста.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Уокер, Стоунз, Диаш, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Фоден, Марез, Холанд.

17 сентября, суббота

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
Вулвергемптон. Стадион «Молинью». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
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Манчестер Сити Вулверхэмптон прогнозы Денис Шаховец чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Денис Шаховец Sport.ua
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