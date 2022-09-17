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17 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 17 сентября 2022, 17:03
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АПЛ. Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон, Холанд снова забил

Команда Пепа Гвардиолы возглавила турнирную таблицу

17 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 17 сентября 2022, 17:03
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АПЛ. Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон, Холанд снова забил
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Манчестер Сити» в матче восьмого тура АПЛ на выезде разгромил «Вулверхэмптон» 3:0. Хозяева с 33-й минуты играли в меньшинстве. Очередным голом отличился Эрлинг Холанд.

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» - 0:3
Голы: 0:1 – 1 Грилиш, 0:2 – 16 Холанд, 0:3 – 69 Фоден.

«Вулверхэмптон» – Жозе Са, Кастро, Коллинз, Килмен, Аит-Нури (Семеду, 81), Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Поденсе (Траоре, 70), Гедеш (Хван Хи Чхан, 70), Нету (Кэмпбелл, 86).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Аканджи, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва (Альварес, 72), Родри (Серхио Гомес, 81), Грилиш (Палмер, 77), Фоден (Марез, 72), Холанд.

Предупреждения: Родри (13), Матеуш Нунеш (65), Рубен Невеш (66).

Удаление: Коллинз (33).

Вчера «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест».

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
33’
Натан Коллинс (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
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Вулверхэмптон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
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Источник Sport.ua
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