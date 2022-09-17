17.09.2022, FT 0 : 3
Англия17 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:22
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Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Англии
17 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:22
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Голы Грилиша и Холанда до перерыва, а также Фодена во втором тайме позволили «горожан» добиться на поле «Вулвз» крупной победы – 3:0.
Напомним, норвежец Эрлинг Холанд, поразив ворота «волков», стал автором исторического достижения в английской Премьер-лиге.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
33’
Натан Коллинс (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Ман Сити).
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