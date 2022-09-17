Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:3. Видео голов и обзор матча

Голы Грилиша и Холанда до перерыва, а также Фодена во втором тайме позволили «горожан» добиться на поле «Вулвз» крупной победы – 3:0.

Напомним, норвежец Эрлинг Холанд, поразив ворота «волков», стал автором исторического достижения в английской Премьер-лиге.