Пеп ГВАРДИОЛА: «Это невероятная победа»

Испанец Пеп Гвардиола отдал должное сопернику, и заявил, что его подопечным с «волками» было сложно, поэтому победа имеет для «Сити» такое большое значение.

«Игра началась для нас очень хорошо – два гола, удаление у «Вулвз». Приехали сюда после Лиги чемпионов на ранний матч и играли против такой сильной команды, которая умеет контролировать мяч и быстро переходить в атаку. Потому это невероятная победа. В конце первого и начале второго таймов нам было очень тяжело – в этом большая заслуга соперника.

Грилиш очень хорошо сыграл. Провел сильный матч, забил неплохой гол. Надеюсь, сможет хорошо выступить за сборную и набрать форму. Хочу пожелать всем футболистам вернуться из сборных в отличной форме, потому что это важно перед ЧМ. Надеюсь, все приедут здоровыми и готовыми к дерби», – рассказал Гвардиола.

Как известно, «горожан» победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:0 принесли голы в исполнении Грилиша, Холанда и Фодена.