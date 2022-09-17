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Англия
17 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:55
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Это невероятная победа»

Главный тренер «Манчестер Сити» - о матче 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:0)

17 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:55
928
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это невероятная победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш и Пеп Гвардиола (справа)

Испанец Пеп Гвардиола отдал должное сопернику, и заявил, что его подопечным с «волками» было сложно, поэтому победа имеет для «Сити» такое большое значение.

«Игра началась для нас очень хорошо – два гола, удаление у «Вулвз». Приехали сюда после Лиги чемпионов на ранний матч и играли против такой сильной команды, которая умеет контролировать мяч и быстро переходить в атаку. Потому это невероятная победа. В конце первого и начале второго таймов нам было очень тяжело – в этом большая заслуга соперника.

Грилиш очень хорошо сыграл. Провел сильный матч, забил неплохой гол. Надеюсь, сможет хорошо выступить за сборную и набрать форму. Хочу пожелать всем футболистам вернуться из сборных в отличной форме, потому что это важно перед ЧМ. Надеюсь, все приедут здоровыми и готовыми к дерби», – рассказал Гвардиола.

Как известно, «горожан» победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:0 принесли голы в исполнении Грилиша, Холанда и Фодена.

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Источник BBC
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