Холанд переписал историю АПЛ
Норвежский нападающий добился исторического рекорда
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Вулвехэмптон» - «Манчестер Сити», который проходит в эти минуты, Эрлинг Холанд отметился своим очередным голом в текущем сезоне. Забив на 16-й минуте игры, он сделал счет 2:0 в пользу «горожан». С таким результатом завершился первый тайм встречи.
Для Холанда этот гол стал 11-м в английской Премьер-лиге сезона-2022/2023. Эрлинг смог покорить уникальное достижение: стал первым игроком в АПЛ, кто забил в своих четырех стартовых выездных матчах подряд. Норвежец ранее в гостях отличался в играх с «Вест Хэмом» (2:0), «Ньюкаслом» (1:1) и «Астон Виллой» (1:1).
Напомним, в текущем чемпионате Англии на счету Холанда также одна голевая передача.
Эрлинг Холанд, как известно, ранее был признан лучшим игроком АПЛ по итогам августа.
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