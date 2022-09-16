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Англия
16 сентября 2022, 21:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:04
426
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен игрок месяца в АПЛ

Награда досталась Эрлингу Холанду

16 сентября 2022, 21:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:04
426
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен игрок месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лучшим игроком августа в АПЛ был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежский форвард проводит свой дебютный сезон в АПЛ.

В пяти матчах АПЛ в августе Холанд забил 9 голов. Ранее 22-летний форвард был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига
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Источник Premier League
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