ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен игрок месяца в АПЛ

Лучшим игроком августа в АПЛ был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежский форвард проводит свой дебютный сезон в АПЛ.

В пяти матчах АПЛ в августе Холанд забил 9 голов. Ранее 22-летний форвард был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».