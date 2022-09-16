Англия16 сентября 2022, 21:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен игрок месяца в АПЛ
Награда досталась Эрлингу Холанду
16 сентября 2022, 21:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 21:04
426
0
Лучшим игроком августа в АПЛ был признан форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Норвежский форвард проводит свой дебютный сезон в АПЛ.
В пяти матчах АПЛ в августе Холанд забил 9 голов. Ранее 22-летний форвард был признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».
What a start to life in the #PL 👏@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn— Premier League (@premierleague) September 16, 2022
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