Англия09 сентября 2022, 11:29 |
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Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити
Неудивительно
09 сентября 2022, 11:29 |
93
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком месяца в команде.
Норвежец выиграл конкуренцию у Кевина де Брюйне и Бернарду Силвы.
Отметим, что в августе Эрлинг провел 5 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Именно Холанд является лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент.
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