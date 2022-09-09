Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком месяца в команде.

Норвежец выиграл конкуренцию у Кевина де Брюйне и Бернарду Силвы.

Отметим, что в августе Эрлинг провел 5 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Именно Холанд является лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент.