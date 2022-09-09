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  4. Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити
Англия
09 сентября 2022, 11:29 |
93
0

Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити

Неудивительно

09 сентября 2022, 11:29 |
93
0
Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком месяца в команде.

Норвежец выиграл конкуренцию у Кевина де Брюйне и Бернарду Силвы.

Отметим, что в августе Эрлинг провел 5 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Именно Холанд является лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент.

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Кевин де Брюйне Бернарду Силва Эрлинг Холанд игрок месяца Манчестер Сити
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Источник ФК Манчестер Сити
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