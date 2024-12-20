Кадровая чистка ЛНЗ. Известно, кто не нужен Григорчуку

Черкасский ЛНЗ готовится устроить кадровую чистку в команде. Клуб простится с тремя футболистами, на которых не рассчитывает новый главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук.

По информации источника, ЛНС прекратит сотрудничество с Денисом Норенковым, Сергеем Шестаковым и Александром Насоновым, которые будут вынуждены искать новые команды.

Сообщается, что в Черкассы вернется защитник Петр Стасюк, который провел первую часть сезона в составе киевской «Оболони», за которую выступал на правах аренды.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.