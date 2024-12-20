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Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 07:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 07:18
754
0

Кадровая чистка ЛНЗ. Известно, кто не нужен Григорчуку

Клуб точно покинут три футболиста

20 декабря 2024, 07:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 07:18
754
0
Кадровая чистка ЛНЗ. Известно, кто не нужен Григорчуку
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ готовится устроить кадровую чистку в команде. Клуб простится с тремя футболистами, на которых не рассчитывает новый главный тренер «фиолетовых» Роман Григорчук.

По информации источника, ЛНС прекратит сотрудничество с Денисом Норенковым, Сергеем Шестаковым и Александром Насоновым, которые будут вынуждены искать новые команды.

Сообщается, что в Черкассы вернется защитник Петр Стасюк, который провел первую часть сезона в составе киевской «Оболони», за которую выступал на правах аренды.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Денис Норенков Сергей Шестаков Александр Насонов Роман Григорчук Петр Стасюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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