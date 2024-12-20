Лунин стал самым титулованным украинским легионером. Шевченко – третий
Андрей обошел Александра Зинченко по количеству трофеев в иностранных чемпионатах
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал самым титулованным украинцем в иностранных чемпионатах.
Королевский клуб завоевал Межконтинентальный кубок, переиграв в финале Пачуку. Поскольку Андрей был в заявке, этот трофей также пошел ему в актив, который стал для Андрея уже 11-м в составе сливочных.
Лунин обошел Александра Зинченко в рейтинге украинцев по количеству трофеев в иностранных чемпионатах, на счету которого 10 титулов. На третьем месте находится легендарный экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко.
11 трофеев Андрея Лунина в составе мадридского Реала:
- чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
- Кубок Испании 2022/23
- Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
- Лига чемпионов 2021/22, 2023/24
- Суперкубок УЕФА 2022, 2024
- Клубный чемпионат мира 2022
- Межконтинентальный кубок 2024
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