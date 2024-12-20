Лунин стал самым титулованным украинским легионером. Шевченко – третий

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал самым титулованным украинцем в иностранных чемпионатах.

Королевский клуб завоевал Межконтинентальный кубок, переиграв в финале Пачуку. Поскольку Андрей был в заявке, этот трофей также пошел ему в актив, который стал для Андрея уже 11-м в составе сливочных.

Лунин обошел Александра Зинченко в рейтинге украинцев по количеству трофеев в иностранных чемпионатах, на счету которого 10 титулов. На третьем месте находится легендарный экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко.

11 трофеев Андрея Лунина в составе мадридского Реала: