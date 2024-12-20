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20 декабря 2024, 08:03 |
1144
2

Лунин стал самым титулованным украинским легионером. Шевченко – третий

Андрей обошел Александра Зинченко по количеству трофеев в иностранных чемпионатах

20 декабря 2024, 08:03 |
1144
2
Лунин стал самым титулованным украинским легионером. Шевченко – третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Арда Гюлер

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин стал самым титулованным украинцем в иностранных чемпионатах.

Королевский клуб завоевал Межконтинентальный кубок, переиграв в финале Пачуку. Поскольку Андрей был в заявке, этот трофей также пошел ему в актив, который стал для Андрея уже 11-м в составе сливочных.

Лунин обошел Александра Зинченко в рейтинге украинцев по количеству трофеев в иностранных чемпионатах, на счету которого 10 титулов. На третьем месте находится легендарный экс-игрок сборной Украины Андрей Шевченко.

11 трофеев Андрея Лунина в составе мадридского Реала:

  • чемпионат Испании 2021/22, 2023/24
  • Кубок Испании 2022/23
  • Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
  • Лига чемпионов 2021/22, 2023/24
  • Суперкубок УЕФА 2022, 2024
  • Клубный чемпионат мира 2022
  • Межконтинентальный кубок 2024
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Андрей Лунин Александр Зинченко Андрей Шевченко Реал Мадрид Межконтинентальный кубок по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Красава. Сидить на банці, бо конкуренції не виграє, отримує бабло і трофеї. От життя....кращого не побажаєщ🤣🤣
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