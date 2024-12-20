ФОТО. Первая реакция Виолетты Грачевой на допинг Мудрика. Фаны бушуют

Бывшая девушка вингера «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика – Виолетта Грачева – проявила первую социальную активность после новости об обнаружении мельдония в организме футболиста.

Российская модель опубликовала пост, в котором разместила несколько своих фотографий – без какой-либо подписи.

Футбольных болельщиков возмущает тот факт, что экс-девушка Мудрика никак не комментирует произошедшее и они продолжают её забрасывать однозначными комментариями, обвиняя именно её в том, что случилось с 23-летним украинцем:

«Зачем ты Мишу подставила?», «Спасибо, что хоть на тот свет не отправила парня. Мише можно только пожелать, что следующий раз, если он не будет думать головой, ему так не повезет», «Как там милдронат?», «Лучше бы Мише дала, а не подставила его», «Что ты с Микайлом сделала?».

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Но это ещё не все комментарии футбольных фанов:

«Мишку допингом накормила», «Виолетта, полковник Степанов не может дозвониться. Тебе звание капитана ФСБ хотят присвоить досрочно. Набери как можно быстрее», «Виолетта, мы все знаем, что вы связаны с допингом Мудрика...», и так далее.

Напомним, что в окружении футболиста считают, что мельдоний попал в организм через еду, и подозревают определенных людей в саботаже.

Некоторые иностранные СМИ интерпретируют это появление Виолетты в Instagram как её реакцию на новость о Мудрике: