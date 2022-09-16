Реал хочет организовать большой матч Надаль - Федерер
Две легенды на легендарном стадионе
По информации ESPN, «Реал» надеется организовать большой выставочный матч между теннисными легендами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
Матч должен пройти на обновленном стадионе мадридского клуба, а аудитория может достигнуть 80 тысяч зрителей.
Федерер на днях объявил о завершении карьеры, а Надаль, несмотря на травмы, пока что продолжает выступления.
Real Madrid want to host a tennis match between Rafael Nadal and Roger Federer at the newly renovated Santiago Bernabeu.— ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2022
Imagine those two playing in front of 80,000 fans! 😍 pic.twitter.com/BQBIOACFX5
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