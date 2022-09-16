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Италия
16 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:59
145
0

Реал хочет организовать большой матч Надаль - Федерер

Две легенды на легендарном стадионе

16 сентября 2022, 18:48 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:59
145
0
Реал хочет организовать большой матч Надаль - Федерер
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ESPN, «Реал» надеется организовать большой выставочный матч между теннисными легендами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

Матч должен пройти на обновленном стадионе мадридского клуба, а аудитория может достигнуть 80 тысяч зрителей.

Федерер на днях объявил о завершении карьеры, а Надаль, несмотря на травмы, пока что продолжает выступления.

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Реал Мадрид Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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Источник Sport.ua
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