Реал хочет организовать большой матч Надаль - Федерер

По информации ESPN, «Реал» надеется организовать большой выставочный матч между теннисными легендами Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

Матч должен пройти на обновленном стадионе мадридского клуба, а аудитория может достигнуть 80 тысяч зрителей.

Федерер на днях объявил о завершении карьеры, а Надаль, несмотря на травмы, пока что продолжает выступления.

Real Madrid want to host a tennis match between Rafael Nadal and Roger Federer at the newly renovated Santiago Bernabeu.



