УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство на «Селтик» по факту скандального баннера, который фанаты этой команды вывесили на гостевой трибуне во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1) в Варшаве.

«Доводим до вашего сведения, что против «Селтика» возбуждено дело по поводу баннера, вывешенного во время их матча Лиги чемпионов УЕФА против донецкого «Шахтера». Дисциплинарные органы УЕФА примут решение по этому вопросу в установленном порядке», - гласит заявление организации.

Интересно, что главный оппонент «Селтика» во внутреннем чемпионате – «Рейнджерс» - также «отличился» выходкой. Несмотря на запрет от УЕФА, перед своим матчем Лиги чемпионов против «Наполи» шотландский гранд включил гимн Великобритании, но в итоге, как сообщают СМИ, главный футбольный орган континента решил не наказывать «Рейнджерс» за это.

Примечательно, что фанаты «Рейнджерс» на матче с «Наполи» устроили перформанс в дань память о королеве Елизавете II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет, спев гимн всем стадионом.

Homenagem dos torcedores do Rangers à rainha Elizabeth II, na partida contra o Napoli. Como a UEFA recusou a solicitação dos times britânicos para a execução do hino nacional do Reino Unido (Deus salve a rainha), os torcedores resolveram cantar por conta própria. pic.twitter.com/9aXaQrmkLe