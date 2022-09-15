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  4. Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:21
1098
1

Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону

Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?

15 сентября 2022, 11:19 | Обновлено 15 сентября 2022, 11:21
1098
1
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне в Варшаве состоялся номинально домашний для «Шахтера» матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «горняки» расписали ничью с «Селтиком» (1:1).

Помимо спортивной составляющей, игра привлекла внимание мировой прессы скандальным баннером, вывешенным на трибунах шотландских болельщиков.

На нем содержатся нецензурные оскорбления в адрес британской короны, которые выглядят кощунственно на фоне недавней кончины королевы Елизаветы II, из-за чего в прессе даже была информация о возможности переноса поединка «Шахтер» - «Селтик» на другую дату.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Шахтер - Селтик Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов скандал Елизавета II фанаты болельщики баннер
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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zelc006
Нічого дивного! Вони під саксами, як ми під мордвою були.
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