Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?
Накануне в Варшаве состоялся номинально домашний для «Шахтера» матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «горняки» расписали ничью с «Селтиком» (1:1).
Помимо спортивной составляющей, игра привлекла внимание мировой прессы скандальным баннером, вывешенным на трибунах шотландских болельщиков.
На нем содержатся нецензурные оскорбления в адрес британской короны, которые выглядят кощунственно на фоне недавней кончины королевы Елизаветы II, из-за чего в прессе даже была информация о возможности переноса поединка «Шахтер» - «Селтик» на другую дату.
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