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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:54
256
0

УЕФА запретил играть гимн Британии в ЛЧ. Рейнджерс запрет проигнорирует

«Челси», «Ман Сити» и «Рейнджерс» обратились в УЕФА, но получили отказ

14 сентября 2022, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:54
256
0
УЕФА запретил играть гимн Британии в ЛЧ. Рейнджерс запрет проигнорирует
The Mail+

Из-за траура в Великобритании на играх Лиги чемпионов с участием британских команд не будут включать гимн турнира.

Кроме того, британские клубы «Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» обратились в УЕФА, чтобы на ближайших матчах ЛЧ вместо гимна Лиги чемпионов играл гимн Великобритании (God Save The Queen).

Однако в УЕФА отказали клубам в этой просьбе и отметили, что из-за траура в стране и из уважения к Елизавете II гимн Лиги чемпионов не будет исполняться на матчах британцев.

«Рейнджерс» принял решение проигнорировать этот запрет и перед матчем с «Наполи» (14 сентября в 22:00), на стадионе будет включен God Save The Queen.

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Лига чемпионов УЕФА Челси Манчестер Сити Глазго Рейнджерс гимн музыка Елизавета II
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Источник Daily Mail
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