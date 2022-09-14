УЕФА запретил играть гимн Британии в ЛЧ. Рейнджерс запрет проигнорирует

Из-за траура в Великобритании на играх Лиги чемпионов с участием британских команд не будут включать гимн турнира.

Кроме того, британские клубы «Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» обратились в УЕФА, чтобы на ближайших матчах ЛЧ вместо гимна Лиги чемпионов играл гимн Великобритании (God Save The Queen).

Однако в УЕФА отказали клубам в этой просьбе и отметили, что из-за траура в стране и из уважения к Елизавете II гимн Лиги чемпионов не будет исполняться на матчах британцев.

«Рейнджерс» принял решение проигнорировать этот запрет и перед матчем с «Наполи» (14 сентября в 22:00), на стадионе будет включен God Save The Queen.