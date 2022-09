Стала известна заявка сборной Шотландии на матч с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился с заявкой национальной командой на сентябрьские матчи Лиги наций. Всего заявлено 25 футболистов:

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»), Лиам Келли («Мазервелл»);

Защитники: Аарон Хики («Брентфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Грант Хенли («Норвич Сити»), Грег Тейлор («Селтик»), Джек Хендри («Кремонезе»), Киран Тирни («Арсенал»), «Натан Паттерсон («Эвертон»), Райан Портеус («Хиберниан»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Билли Гилмор («Брайтон»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Дэвид Тернбулл («Селтик»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич Сити»), Райан Джек («Рейнджерс»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»);

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Джейкоб Браун («Сток Сити»), Линдон Дайкс (КПР), Райан Кристи («Борнмут»), Райан Фрейзер («Ньюкасл Юнайтед»).

Отметим, что из-за травмы не сможет сыграть Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), который является ключевым игроком сборной. Также своей команде не помогут Джон Суттар («Рейнджерс»), Лиам Купер («Лидс») и голкипер Росс Стюарт («Сандерленд»).

В сентябре Шотландия дважды сыграет с Украиной (21 и 27 сентября) и один раз с Ирландией (24 сентября) в Лиге Нации.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming UEFA #NationsLeague triple-header. pic.twitter.com/yNhIQHVhMh