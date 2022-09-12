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  4. Робертсон не поможет Ливерпулю в игре с Аяксом. Как и еще 7 игроков
Лига чемпионов
12 сентября 2022, 21:43 |
109
0

Робертсон не поможет Ливерпулю в игре с Аяксом. Как и еще 7 игроков

У «красных» лазарет буквально переполнен

12 сентября 2022, 21:43 |
109
0
Робертсон не поможет Ливерпулю в игре с Аяксом. Как и еще 7 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

У защитника Эндрю Робертсон травмировано колена, из-за чего он пропустит ближайший матч «Ливерпуля». Это будет игра 2-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом», которая состоится во вторник, 13 сентября (начало – в 22:00).

«Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча [с «Наполи»] – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то действительно не так. Я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Также Кертис не готов играть. Фабиу тренировался, и он сможет выйти на поле против «Аякса». Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов», – признался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В настоящий момент у мерсисайдцев травмированы восемь игроков. Это Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Эндрю Робертсон.

Ранее Клопп рассказал о последствиях для команды поражения от «Наполи» (1:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.

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Источник ФК Ливерпуль
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