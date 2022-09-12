Робертсон не поможет Ливерпулю в игре с Аяксом. Как и еще 7 игроков

У защитника Эндрю Робертсон травмировано колена, из-за чего он пропустит ближайший матч «Ливерпуля». Это будет игра 2-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом», которая состоится во вторник, 13 сентября (начало – в 22:00).

«Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча [с «Наполи»] – на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то действительно не так. Я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Также Кертис не готов играть. Фабиу тренировался, и он сможет выйти на поле против «Аякса». Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов», – признался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В настоящий момент у мерсисайдцев травмированы восемь игроков. Это Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Эндрю Робертсон.

Ранее Клопп рассказал о последствиях для команды поражения от «Наполи» (1:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.