ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпулю важно выйти на победную тропу»

Немецкий специалист Юрген Клопп признался, что в Неаполе в матче 1-го тура Лиги чемпионов с местным «Наполи» его подопечные выдали провальную игру, результатом которой стало крупное фиаско. Кроме этого, наставник мерсисайдцев заявил, что в Италии команда провела худшую игру за все время его работы с ней.

Как известно, во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов примет на своем поле «Аякс». Начало поединка – в 22:00. Нидерландцы в стартовой игре турнира дома разбили «Глазго Рейнджерс» со счетом 4:0.