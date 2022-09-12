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  4. ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпулю важно выйти на победную тропу»
Лига чемпионов
12 сентября 2022, 20:37 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:45
222
1

ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпулю важно выйти на победную тропу»

Наставник «Ливерпуля» - о последствиях для команды поражения от «Наполи» (1:4)

12 сентября 2022, 20:37 | Обновлено 12 сентября 2022, 20:45
222
1
ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпулю важно выйти на победную тропу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий специалист Юрген Клопп признался, что в Неаполе в матче 1-го тура Лиги чемпионов с местным «Наполи» его подопечные выдали провальную игру, результатом которой стало крупное фиаско. Кроме этого, наставник мерсисайдцев заявил, что в Италии команда провела худшую игру за все время его работы с ней.

Как известно, во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов примет на своем поле «Аякс». Начало поединка – в 22:00. Нидерландцы в стартовой игре турнира дома разбили «Глазго Рейнджерс» со счетом 4:0.

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Юрген Клопп Лига чемпионов Ливерпуль Наполи Наполи - Ливерпуль видео
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Rash VM
Вболіваю за Ліверпуль. Але щоб вийти на переможну стежку треба на початок позбавитись в баласту у вигляді Джо Гомеса в захисті. І щось робити з тактикою . Бо всі інші команді АПЛ цього сезону сильно підсилилися
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