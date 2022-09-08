Лига чемпионов08 сентября 2022, 01:55 |
205
0
Наполи – Ливерпуль – 4:1. Фиаско Клоппа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда ЛЧ
08 сентября 2022, 01:55 |
205
0
Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе А между «Наполи» и «Ливерпулем». Матч завершился разгромной победой итальянской команды со счетом 4:1.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа A
«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1
Голы: Зелиньски, 5, 47, Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49
«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1. Видео голов и обзор матча.
Гол! 1:0. Зелиньски, 5 мин.
Гол! 2:0. Ангисса, 31 мин.
Гол! 3:0. Симеоне, 44 мин.
Гол! 4:0. Зелиньски, 47 мин.
Гол! 4:1. Диас, 49 мин.
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 сентября 2022, 10:22 7
Громкое заявление промоутера Энтони
Футбол | 07 сентября 2022, 20:23 9
Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов
Теннис | 07.09.2022, 20:10
Футбол | 08.09.2022, 00:05
Баскетбол | 07.09.2022, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.09.2022, 04:30 2
06.09.2022, 05:10
07.09.2022, 07:23 2
07.09.2022, 02:41 21
07.09.2022, 12:18 26
06.09.2022, 18:41 10
06.09.2022, 06:30 55
07.09.2022, 05:53 8