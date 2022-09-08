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Наполи
07.09.2022, FT 4 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов
08 сентября 2022, 01:55 |
205
0

Наполи – Ливерпуль – 4:1. Фиаско Клоппа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда ЛЧ

08 сентября 2022, 01:55 |
205
0
Наполи – Ливерпуль – 4:1. Фиаско Клоппа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Наполи

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе А между «Наполи» и «Ливерпулем». Матч завершился разгромной победой итальянской команды со счетом 4:1.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа A

«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1

Голы: Зелиньски, 5, 47, Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49

«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1. Видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0. Зелиньски, 5 мин.

Гол! 2:0. Ангисса, 31 мин.

Гол! 3:0. Симеоне, 44 мин.

Гол! 4:0. Зелиньски, 47 мин.

Гол! 4:1. Диас, 49 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
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Источник Sport.ua
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