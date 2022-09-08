Наполи – Ливерпуль – 4:1. Фиаско Клоппа. Видео голов и обзор матча

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура в группе А между «Наполи» и «Ливерпулем». Матч завершился разгромной победой итальянской команды со счетом 4:1.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа A

«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1

Голы: Зелиньски, 5, 47, Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Диас, 49

«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1. Видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0. Зелиньски, 5 мин.

Гол! 2:0. Ангисса, 31 мин.

Гол! 3:0. Симеоне, 44 мин.

Гол! 4:0. Зелиньски, 47 мин.

Гол! 4:1. Диас, 49 мин.