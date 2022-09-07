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Лига Чемпионов
Наполи
перерыв 3 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 22:00 |
4087
0

Интер – Бавария, Наполи – Ливерпуль и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 7 сентября в 22:00 поединки 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 22:00 |
4087
0
Интер – Бавария, Наполи – Ливерпуль и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Наполи

7 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

Интер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Виктория П. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
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Источник Sport.ua
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