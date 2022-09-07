Лига чемпионов07 сентября 2022, 22:00 |
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Интер – Бавария, Наполи – Ливерпуль и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 сентября в 22:00 поединки 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 22:00 |
4087
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7 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
Интер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Виктория П. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Петр Зелински (Наполи).
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