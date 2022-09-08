Ливерпуль сгорел в Неаполе, Тоттенхэм в большинстве дожал Марсель

Завершились вторые матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А и D.

«Ливерпуль» снова «сгорел» в Неаполи. На этого раз «Наполи» победил с разницей в три гола.

«Тоттенхэм» целый второй тайм играл в большинстве и все же сумел дожать «Марсель» на домашней арене.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

«Наполи» – «Ливерпуль» – 4:1

Голы: пенальти Зелиньски (5), Замбо-Ангисса (31), Симеоне (44), Зелиньски (47) – Диас (49).

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0

Голы: Ришарлисон (76, 81)

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