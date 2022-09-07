В среду, 7 сентября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы D, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и французский «Марсель». Стартовый свисток словенского рефери Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм



Для лондонского «Тоттенхэма» исторически сложной задачей являлось завоевание трофеев как на внутренней, так и на международных аренах, хотя в новейших реалиях менеджмент клуба делает все для того, чтобы команда перестала считаться просто одним из сотен футбольных коллективов столицы Великобритании. У «шпор» со временем появился ультрасовременный стадион – возможно, один из наиболее причудливых во всей Англии, есть качественный состав из звездных исполнителей, опытный главный тренер Антони Конте, деньги на усиление кадровой обоймы и долгосрочный проект развития. Вот только главного нет – достойных результатов.

Несколько еврокубковых сезонов подряд «Тоттенхэм» уделял международным баталиям второстепенную роль на фоне английской Премьер-лиги, так как усердно считал каждый входящий фунт в бюджет клуба. Однако вряд ли болельщикам команды понравилось наблюдать за матчами турнира уровня Лиги конференций УЕФА, поэтому одной из главных задач Конте был выход на групповой этап Лиги чемпионов. Итальянский наставник со своим заданием образца прошлого сезона справился успешно, а теперь пытается обеспечить продвижение команды сразу на двух фронтах. В АПЛ все, пока что, более-менее стабильно – третье место и перспективный календарь, но выступления в еврокубках могут принести «шпорам» определенный дискомфорт.

Марсель



И если лондонский «Тоттенхэм» на данном этапе уже пытается придать своему проекту окончательную форму, то французский «Марсель» только находится на начальных этапах пути. «Провансальцы» за последнее десятилетие пережили много различных этапов, успев побывать как на итоговом 13 месте Лиги 1, так и упорно конкурировать с «Пари Сен-Жермен» в предыдущих сезонах. Очевидно, что тягаться со столичным коллективом в плане финансовых возможностей и уровня актуальной именитости бренда футболисты с лазурных берегов не могут, однако активность «Марселя» на трансферном рынке этим летом поражала.

Для хорватского специалиста Игора Тудора приобрели опытного полузащитника Жордана Верету, выкупили контракт Маттео Гендузи из лондонского «Арсенала», а защитник «канониров» Нуну Тавареш стал очередным представителем лондонского клуба, который будет реанимировать карьеру в прекрасном французском городе. К тому же, у «Марселя» теперь есть свой забивной Луис Суарес, однако с колумбийским паспортом. Все это уже дает результаты в чемпионате – «провансальцы» следуют по пятам ПСЖ, однако теперь им необходимо будет показать себя в группе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и все тем же «Тоттенхэмом», в которой сразу четыре фаворита на победу.

Ориентировочные составы



«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Ленгле, Ромеро – Перишич, Бентанкур, Хойбьерг, Эмерсон – Сон, Кейн, Ришарлисон.

«Марсель»: Лопес – Колашинац, Балерди, Мбемба – Тавареш, Верету, Ронжье, Клосс – Жерсон, Гендузи – Суарес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды покажут результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.

7 сентября, среда