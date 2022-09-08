Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор

В среду, 7 августа, завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов. Лондонский клуб «Тоттенхэм» принимал у себя «Марсель». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

Отметим, что 2 гола забил бразилец Ришарлисон. Эти взятия ворот стали его первыми в новом клубе.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 47

«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0 Ришарлисон, 76 мин.

Гол! 2:0 Ришарлисон, 81 мин.