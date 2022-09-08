Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
В среду, 7 августа, завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов. Лондонский клуб «Тоттенхэм» принимал у себя «Марсель». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».
Отметим, что 2 гола забил бразилец Ришарлисон. Эти взятия ворот стали его первыми в новом клубе.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D
«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81
Удаление: Мбемба, 47
«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.
Гол! 1:0 Ришарлисон, 76 мин.
Гол! 2:0 Ришарлисон, 81 мин.
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