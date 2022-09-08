Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 05:15 |
247
0

Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

08 сентября 2022, 05:15 |
247
0
Тоттенхэм – Марсель – 2:0. Дебютные голы Ришарлисона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Тоттенхэм

В среду, 7 августа, завершился матч 1-го тура группы D Лиги чемпионов. Лондонский клуб «Тоттенхэм» принимал у себя «Марсель». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «шпор».

Отметим, что 2 гола забил бразилец Ришарлисон. Эти взятия ворот стали его первыми в новом клубе.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа D

«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 47

«Тоттенхэм» – «Марсель» – 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 1:0 Ришарлисон, 76 мин.

Гол! 2:0 Ришарлисон, 81 мин.

По теме:
Юрген КЛОПП: «Все просто. Наполи сыграло хорошо, а мы – плохо»
Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча
Брюгге – Байер – 1:0. Яремчук и Соболь вышли на замену. Видео гола и обзор
Ришарлисон Тоттенхэм Марсель Лига чемпионов видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07 сентября 2022, 10:22 7
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»

Громкое заявление промоутера Энтони

1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
Футбол | 08 сентября 2022, 00:35 0
1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля
1-й тур Лиги чемпионов. Драма в Мадриде, разгром от Барсы, фиаско Ливерпуля

7 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Бокс | 07.09.2022, 23:31
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Футбол | 07.09.2022, 16:45
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Стало известно, какую компенсацию получит Тухель от Челси
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Волейбол | 07.09.2022, 10:59
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира по волейболу Словения - Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
06.09.2022, 00:12
Баскетбол
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
«Равняюсь на Роналду». Фирман о переходе из Юве и дебюте за сборную Украины
07.09.2022, 13:05 2
Футбол
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
07.09.2022, 12:00 14
Баскетбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности